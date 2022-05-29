İzmit Belediyesi'nden Sınavlara Girecek Öğrencilere Beslenme Önerileri - Haberler

İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapan diyetisyen Gizem Aydın, 5 Haziran'da yapılacak LGS ve 18-19 Haziran'da yapılacak YKS öncesi sınavlara girecek öğrencilere yönelik beslenme önerilerinde bulundu.

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunan Gizem Aydın, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere beslenme tavsiyelerinde bulundu. Diyetisyen Gizem Aydın, doğru beslenme ve düzenli uykunun başarının en önemli etkenlerinden olduğunu söyledi.

HEM FİZİKSEL HEM RUHSAL

Sınavdan önceki süreçte, sınav gecesi ve sınav sabahı beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahseden Aydın, "Sınav döneminde beslenme, pek çok yönüyle başarıya etki ediyor. Öğrencinin başarısında doğru beslenme çok önemli bir faktördür. Sınav senesinde doğru beslenen ve uyku düzeni olan bir öğrenci, odaklanma problemi yaşamayacak hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha sağlıklı olacak ve kendini çok daha iyi hissedecektir. Bu sebeple öğrencilerin beslenmeye ve uyku düzenine özellikle bu sene çok dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

ANKA / Yerel