İzmir Ticaret Odası ve İzQ İnovasyon Merkezi Arkitera Ödülleri'nde ödül aldı

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Arkitera Ödülleri töreninde, İzmir Ticaret Odası, İzQ İnovasyon Merkezi ile Arkitera İşveren kamu kategorisinde ödüle layık görüldü.

Seçici kurulunda Boğaçhan Dündaralp, Mehpare Evrenol, Ali Hızıroğlu, Emre Torbaoğlu ve Sevilay Uğur Çekim'in yer aldığı; kaliteli mimari üretim için işverenin önemini vurgulamak ve yatırımcıları nitelikli binalar ve mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amacıyla verilen Arkitera İşveren Ödülü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu ve özel sektör olmak üzere iki kategoride verildi. Arkitera İşveren Ödülü Özel Sektör kategorisinin kazananı İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile Türkiye İş Bankası olurken; kamu kategorisinde ilk ödül, İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile İzmir Ticaret Odası'na (İZTO); ikinci ödül ise Rami Kütüphanesi - Ulusal Arşiv Binası ve Rami Kütüphanesi Peyzaj Projesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na takdim edildi.

"İzmir'e prestij katıyor"

Ödülü, İzmir Ticaret Odası adına, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ve Ofisvesaire firması mimarları Gökhan Çelikağ ile Melis Varkal aldı. Ödülün İzmir için gurur verici olduğunu söyleyen Jülide Tutan, "Arkitera Mimarlık Merkezi, uzun yıllardır Türkiye'nin en iyi mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve koruma/onarım projelerini ödüllendiriyor. Seçici kurul büyük bir titizlikle projeleri inceliyor. Böyle önemli bir yarışmada Odamızın ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Yapısı ve donanımıyla İzmir'e mimari anlamda prestij katan İzQ İnovasyon Merkezimiz, İzmir Ticaret Odası'nın yapıyı yıkıp tekrar yapmak yerine koruyarak yeniden işlevlendirme yaklaşımıyla ortaya çıktı. Proje elde etme sürecinde yarışma yolunun tercih edilmesi, yarışmayı kazanan mimari projeyi sadece bir fikir projesi olarak bırakmayıp uygulama projelerini ve devamında uygulama kontrollüğünü de mimari ekibe yaptırmış olmak, nitelikli bir yapı olması için iç mekanlarında da malzeme ve uygulamada özen göstermek bu ödülü getiren en önemli unsurlardan. Kentimizde böyle projelerin sayısının artmasını diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Doğru bir karar verdik"

İzmir Ticaret Odası yönetim kurulu olarak göreve ilk geldiklerinde, Pasaport'ta yer alan İzmir Ticaret Odası'na ait binaları kente vizyon katacak bir proje şekillendirmeyi hedeflediklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, "Uzun vadeli hedefler koyduk ve binaları İzmir'in geleceğine yatırım yapmak için kullanmayı tercih ettik. İşe bir mimari proje yarışması düzenleyerek başladık. Bugün verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. "İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması" için toplam 14 proje başvuruda bulunmuştu. İzQ Projemiz bizim için bir "İzmir" projesi olduğundan dolayı İzmir Mimarlar Odası ve İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı mimarlar arasında yarışma yapmayı özellikle önemsedik" dedi.

Birinci olan proje hayata geçirildi

Jürinin değerlendirmesi sonuncunda Birincilik Ödülünü alan Vesaire Mimarlık'ın projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Kızılgüneşler sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzQ İnovasyon Merkezi, İzmir'in uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşüm vizyonu ile ortaya konulmuş bir projedir. İzmir'in yerel büyümesini ve ekonomik kalkınmasının yolunun girişimcilik ve inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Projenin ruhuna uygun olarak tasarlanan binamızın böyle kıymetli bir ödüle layık görülmesi bizim için gurur verici. Layık gören seçici kurula teşekkür ediyoruz." - İZMİR