İzmir'de "Esnafın Ağabeyi" Mehmet Gönen'e Büyük Jest

İzmir'de "esnafın ağabeyi" olarak bilinen, ailesi ile birlikte kente önemli hizmetler veren Konak Belediyesi Kurucu Meclis Üyesi Mehmet Gönen unutulmadı. Konak Belediyesi, Gönen'in doğup büyüdüğü Basmane'deki 1294 sokağa adını verdi.

Halen İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Gönen'in ismi, Konak Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, doğup büyüdüğü ve yaşadığı sokağa verildi. Mehmet Gönen'in adını taşıyan tabela düzenlenen görkemli törenle sokağın girişine yerleştirildi. Törene, başta İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen ve ailesi, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Konak Belediye Meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda dost ve arkadaşları katıldı.

Yaşarken isminin bir sokağa, üstelik doğup büyüdüğü sokağa verilmesinin çok değerli olduğunun altını çizen Mehmet Gönen, konuşmasında duygulu anlar yaşadı.

Başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere, Konak Belediye Meclis üyelerine alınan karar dolayısıyla teşekkür eden Gönen, "Genellikle insanlar öldükten sonra bir yerlere isimleri veriliyor. Allah bana nasip etti, sevgili Abdül Batur Başkanım çok önemli ve çok farklı bir şey yaptı ve yaşarken böyle bir şeyi yaşamak gerçekten beni çok mutlu etti. Ben ilk defa böyle bir olayı görüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yaşarken yaşamak bambaşka bir duyguymuş, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

"GÖNEN BUNU HAK EDİYOR"

Bugün çok özel ve esnafın gururlandığı bir gün olduğunu ifade eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak Belediye Meclis üyelerine teşekkür ederken, Mehmet Gönen'in bunu sonuna kadar ettiğini söyledi.

Mutlu, "Oda Başkanlarımla birlikte Sayın Gönen'in bu güzel gününü paylaşmaya geldik. Esnaf ve sanatkarlar bulunduğu kente bulunduğu bölgeye isimlerini verirler. O bölgeler de, o kentler de o insanların isimleriyle anılırlar. Esnaf sanatkarlar o bölgede kamusal bir görev yapmakla birlikte, o bölgede herkesin ağabeyi, herkesin kardeşi, herkesin dostu olarak görev yaparlar. Mehmet Gönen ağabeyimiz hem Konak Belediyesi'nin kuruluşunda görev aldı, başkan vekilliği yaptı, Esnaf Odaları Birliğinde başkan vekilliği yaptı, bu kente bu kadar hizmet etmiş bir ailenin ferdi olan Mehmet Gönen'e doğup büyüdükleri, yaşadıkları bir bölgede isimlerinin verilmesi bizim için çok önemlidir. Esnaf teşkilatının abisi olarak bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı birlik başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi.

BATUR: KADİM DOSTUM, AĞABEYİM GÖNEN

Bugüne kadar hiç kimsenin Mehmet Gönen ile ilgili tek bir kötü söz söylediğini duymadığını anlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Herkese bir iyiliği dokunmuş, herkesin elinden tutmuş, en önemlisi de kendi esnaf teşkilatına, kendi camiasına da önemli hizmetlerde bulunmuş çok değerli bir ağabeyimiz. İnsanlar gerçekten yaşarken isminin verilmesi, hatırlanması çok önemli diye bakıyorum ben. Bu sembolik bir olay, Mehmet Gönen ağabeyimiz yoksa fazlasını hak ediyor. Daha çok güzel işler yapacağız ama gerçekten vefa çok önemli, insanların yaşarken anılması, aileleriyle birlikte bu güzel anıyı yaşaması çok daha önemli. Onunla birlikte olmaktan onu tanımaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu sokağın Mehmet Gönen abimizin adıyla her zaman yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kısa bir süredir görevde olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ancak bu kısa sürede ve törende yapılan konuşmalardan Mehmet Gönen'in bu kent için ne ifade ettiğinin yeterince anlaşıldığını söyledi. Görgülüarslan, "Toplumun her kesiminden sitayişle bahsedilen, toplumun her kesimine dokunmuş güzel bir isim var burada, kendisi ve ailesi. Bu sokakta isminin yaşatılması tabii ki çok anlamlı, insanlar yaşarken kente yapmış olduklarının insanlar tarafından, kurumlar tarafından görülmüş olması ayrı bir onur veriyor, buna sebep olan Konak Belediyemize, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a, Konak Belediye Meclis üyelerimize, emeği geçen herkese ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mehmet Gönen bugüne kadar her kesimden insanın gönlüne ismini nakşettirmiş ama bugünden itibaren şehrimizin bu sokağında da ismi yaşayacak" dedi.

SERTER: BENİM İÇİN ÖRNEK BİR SİYASİ FİGÜR

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise kendisinin de esnaflık yaptığını ve siyasi kariyerinde Mehmet Gönen isminin kendisine yol gösterici olduğunu söyledi. Serter, "Ben esnaflık yaptığım dönemde Mehmet ağabeyimin havası, İzmir'e yaptıkları beni çok etkilemişti. Siyasi hayatımda önemli bir figür oldu benim için. Ben de onun izinden gittim, Konak Belediye Meclis Üyesi oldum, sonra İl Başkanı oldum, şimdi de milletvekiliyiz. Mehmet ağabeyimin ismini duyunca koşa koşa geldim. Yaşarken isminin sokağa verilmesi çok nadide ve özel bir hareket Abdül Batur Başkanıma ve Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum, şehrimiz için iyi ki varsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, Mehmet Gönen'in adını taşıyan tabelanın sokağın başına yerleştirilmesi ile sona erdi.

