İzmir Büyükşehir Belediyesi Narlıdere'de güvenlik çalışmalarını tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere'de iki yıl önce aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöken Narkent Sitesi ve kayma yaşanan Erdal İnönü Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladı. 50 milyon TL'lik yatırımla bölge güvenli hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki yıl önce yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Narlıdere 2. İnönü Mahallesi'ndeki Narkent Sitesi'nde çöken istinat duvarı ve Erdal İnönü Caddesi'ndeki kayan yolda güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Çökmenin yaşandığı ilk andan itibaren güvenlik önlemlerini alarak kayma faaliyetini püskürtme beton uygulamasıyla durduran Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ardından başlayan güçlendirme projesini tamamladı. Fen İşleri Dairesi ekipleri, 50 milyon TL'ye mal olan güçlendirme projesi kapsamında, 14,50 ve 17,50 olmak üzere 325 adet 7 bin 900 metrelik fore kazık çalışması yaparak bölgeyi daha güvenli hale getirdi.

İSTİNAT DUVARI VE KAYMA YAŞANAN YOL GÜÇLENDİRİLDİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren, Yol Üst Yapı Şube Müdürü Ferhat Zengin, "Bölgemizde aşırı yağışlardan dolayı istinat duvarının arkasında su basıncının etkisinin artması ve bölgenin jeolojik yapısının etkisiyle istinat duvarı kayarak binanın üzerine yıkılmıştı. Sitedeki bu duvarın yıkılması 4 bloğu birden etkiledi. Her blokta 40 daire var. Toplamda 160 daireyi etkileyen bir durumla karşı karşıya kaldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak olaya hızla müdahale edip, püskürtme beton uygulamasıyla hareketliliği geçici olarak önledik. Yine bu bölgeye yakın olan Erdal İnönü Caddesi'nde yol güzergahı üzerinde kaymalar meydana gelmişti. Burada da can ve mal güvenliği açısından kayan duvar ve yolda hızlıca proje çalışmalarını başlattık. İhalenin ardından yapım sürecine başladık. Geldiğimiz süre itibariyle Erdal İnönü Caddesi'ndeki kayan yol ve istinat duvarında 325 adet fore kazık imalatı yaparak destekleme sistemi yaptık. Erdal İnönü Caddesi'nde İZSU birimlerinin de desteğiyle yol gövdesinde 250 metrelik yağmur suyu drenajı yapıldı. Yine aynı bölgede 250 metrelik dere tahkimatı yaptık. Bu yaptığımız destekleme sistemiyle bölgedeki kaymayı engellemiş olduk" ifadelerini kullandı.