İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Seferihisar'da Sevgi Seli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Mandalina Festivali için geldiği Seferihisar'da coşkuyla karşılandı. İlçe girişinde kendisini bekleyen kalabalığı gören Başkan Soyer, mutluluğunu, "Hepinizi çok seviyorum" sözleriyle ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Mandalina Festivali için geldiği ilçede bugün büyük bir sürpriz yaşadı. 10 yıl boyunca görev yaptığı Seferihisar'a girişinde ellerinde çiçek ve meşalelerle kendisini karşılayan binlerce yurttaşı gören Başkan Tunç Soyer, yaşadığı mutluluğu gizleyemedi. Seferihisarlılar "Seninle birlikte daha güçlüyüz", "İzmir seninle gurur duyuyor", "Aşkla İzmir" sloganları attı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve yurttaşlarla birlikte şenliğin yapıldığı yere kortej eşliğinde yürüyen Soyer, evlerinin balkonlarından kendisini selamlayan yurttaşlara el sallayarak sevgi gösterilerine karşılık verdi. Başkan Tunç Soyer, şenlik alanında da üzerinde "Mandalina kurutmak için fabrika kuran Tunç Başkan" yazılı pankartlarla karşılandı.

"ASLA ENSEYİ KARARTMIYORUZ"

Mandalina Şenliği'nde sözlerine "Evde olmak çok güzel. Sizleri çok özlemiştim. İyi ki beraberiz" sözleri ile başlayan Başkan Tunç Soyer, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekti. Başkan Soyer, "Zor günlerden, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ekonomik kriz, siyasi belirsizlikler... Her şey üst üste geliyor. Bir yandan iklim krizinin getirdikleri, diğer yandan yaşadığımız felaketler hiç yakamızı bırakmıyor. Ama bir şey çok önemli. Asla enseyi karartmıyoruz. Çünkü 100 sene önce atalarımız, biz bu topraklarda huzur, barış içerisinde yaşayalım diye yalın ayak ölüme koşarak, bize bu cennet vatanı bıraktı. Onlar bunu başardıysa bize düşen ona sımsıkı sarılmak, sahip çıkmak ve bizden sonra gelecek kuşaklara o güzelliği ile bırakabilmektir. O nedenle enseyi karartmayacağız. Onların o muazzam mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

"DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

Bu cennet vatanın dünyanın en güzel iklim kuşağında, dünyanın en bereketli toprakları üzerinde kurulu olduğunu anlatan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Biz 15 yıl önce göreve geldiğimiz zaman Seferihisar ile Sivrihisar karışırdı. 'Seferihisar nerede' denirdi. Şimdi bütün Türkiye, dünya öğrendi ki İzmir'in sahillinde dünyanın en güzel ilçelerinden biri var. Mandalinanın anavatanı, olağanüstü denizi ile olağanüstü gelenek, kültür ve lezzetleri ile Seferihisar diye bir ilçe var. Pırıl pırıl parlayan bir Seferihisar. 15 senedir sürekli eşikleri aşarak, imkansızlıkları başararak yola devam ediyoruz. Daha çok yapacağımız iş var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladığımdan beri 10 yıl boyunca Seferihisar'da temelini attığımız bir çok projeyi hayata geçirdik. İklim krizine karşı yürüttüğümüz Sünger Kent çalışmalarının temeli, Seferihisar'da atıldı. Çocuk Belediyesi, Masal Evleri, kadınların üretici kooperatiflerinde bir araya gelmesi gibi birçok uygulamayı Seferihisar'da aldığımız ilhamla gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

"SEFERİHİSAR'I HEP ÇOK SEVDİM"

Seferihisar için yapacakları daha çok işin olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "Seferihisar'ı hep çok sevdim. Seferihisar'ın insanlarının da beni çok sevdiğini biliyorum. Vefakar, kadirşinas insanlardır Seferihisarlılar. Çok iyi biliyorum. Her birinin iyiliği için çalıştım. Seferihisarlılar da bunu asla unutmadı. Onlara bu nedenle gönül borcum var. Seferihisar'ın güzel insanları; hep birlikte çok daha güzelini başaracağız. Çok daha iyisini başaracağız. Sizler bunu hak ediyorsunuz. Bu topraklarda bizden sonra yaşayacak çocuklarımız, torunlarımız bunu hak ediyor. Birilerinin yaptığı gibi sefalette eşitliği değil refahta eşitliği getireceğiz. Sahip olduğumuz bu zenginliklerle uyumlu bir refah seviyesini hep beraber kuracağız. İşsizlik, yoksulluk, kriz bir kader değil. ve daha iyisi mümkün. Hep beraber başaracağız. Yaşasın Seferihisar, yaşasın Seferihisar'ın güzel insanları" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN KORUNMASI İÇİN ETKİLİ POLİTİKALARIN BAŞLATILMASI GEREKİYOR"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de bir kez daha ilçeyi turuncuya boyadıklarını belirterek, "Mandalina şenliği ile verimli topraklarımıza sahip çıkmayı, üretmeyi, ülkemizin geleceği için tarımdan vazgeçmeyişimizi kutluyoruz. Bir araya geldiğimizde birbirimize güç ve neşe verişimizi kutluyoruz. Bu yıl turuncu bayramımız biraz buruk. Mandalina üretimimizin neredeyse yarısından fazlasını dolu vurdu. Hem ziyan olan mandalinalar için hem de bir yıl boyunca emek veren tüm çiftçilerimiz için çok üzgünüm. Fakat iklim krizi kaynaklı doğal afetler bitecek gibi görünmüyor. Bugün fırtına vurdu, önceki gün dolu vurdu derken tarımsal üretimimiz durma noktasına gelecek. Burada bir mandalina üreticisi olarak devlete sesleniyorum. Tarımsal üretim ve çiftçinin korunması için bir an önce etkili politikaların başlatılması gerekiyor. Artık kaybedilecek zaman kalmadı" dedi.

Mandalina Şenliği dans gösterileri ve birbirinden renkli görüntülerle devam etti.