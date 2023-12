İşte İzmir'in Fark Yaratan Muhtarları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Fark Yaratan Muhtarlar" etkinliği kapsamında bu yıl ödüle layık görülen muhtarlar belli oldu. Ödül törenine katılan Başkan Tunç Soyer, "Birlikte şehrimizi çok daha güvenli ve huzurlu bir hayatla buluşturacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin mahallelerini uyumlu, içten, neşeli ve bereketli bir hayatla buluşturmak için düzenlediği "Fark Yaratan Muhtarlar" ödüllerinin sahipleri açıklandı. Fuar İzmir'deki ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Ertuğrul Tugay, Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kentin çeşitli ilçelerinden bin 200'ü aşkın muhtar, sivil toplum kuruluşları, odalar ile derneklerin başkanları ve temsilcileri katıldı.

İLK İZMİR ŞEHİR KARTI MUHTARLARA

Muhtarlara "Sizleri çok özlemişim" diyerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin başta belediye hizmetleri olmak üzere tüm harcamalarında, bankacılık işlemlerinde ve dünyanın her yerindeki alışverişlerde kullanılabilmesine imkan sunacak İzmir Şehir Kartı'nın ilk olarak bin 293 muhtara dağıtılacağını açıkladı. Başkan Soyer, "Birbirimizle ancak iyilikte yarışabiliriz. Muhtarlarımız kimselere ses etmeden 'bir elin verdiğini, diğer ele göstermeden' İzmir için hizmet üretiyor. İşte biz de sizlerin yürüttüğü bu çalışmaların değeri daha çok bilinsin, yaptıklarınızı tüm İzmir duysun istiyoruz. Fark Yaratan Muhtarlar Ödülü'nü bu yüzden hayata geçirdik. Geçtiğimiz sene başlattığımız bu hareketin, bugün daha da büyüdüğünü görmek onur verici. Bu yılki ödül törenimizde ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında tanıtımını yaptığımız İzmir Şehir Kartı'nı muhtarlarımıza takdim ediyoruz. İlk kullanıcısı sizler olacaksınız. İzmir Şehir Kartı projemizi yalnızca toplu ulaşımda değil, banka kartlarıyla aynı mantıkla çalışan bir 'mobil cüzdan' olarak İzmirlilere hizmet vermek amacıyla oluşturduk. Belediye hizmetleri başta olmak üzere tüm harcamalarınızı, online alışveriş ve para transferlerinizi yapacağınız İzmir Şehir Kartı, tüm muhtarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"SICACIK BİR GÜLÜMSEMENİN ÇÖZEMEYECEĞİ SORUN YOK"

Birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Tunç Soyer, "Hep söylediğim gibi siz benim en büyük rehberimsiniz ve sizin için ne yapsak az. Çünkü hayatın içinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi bilen ve onların derdiyle hemhal olan sizlersiniz. Birlikte şehrimizi çok daha güvenli ve huzurlu bir hayatla buluşturacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" dedi. Göreve seçildiğinde ilk olarak en az oy aldığı Kiraz'ın Dokuzlar köyüne gittiğini hatırlatan Başkan Soyer, "Sıcacık bir gülümsemenin, can kulağıyla birbirimizi dinlemenin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Nisan 2019'dan bu yana en merkezi mahalleden en uzak köylerimize kadar ilimizde görev yapan bin 293 muhtarımızın her biriyle buluşmaya, konuşmaya, onları dinlemeye gayret ettim. Çünkü bizim için siyaset, yaşamı iyileştirme sanatıdır" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZDE UYUMU BÜYÜTÜYORUZ"

Mahallelerin sorunlarına hızla çözüm üretmek üzere kurulan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her daire başkanlığından ve şirketlerinden temsilcileri bünyesinde barındıran Acil Çözüm Ekibi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Soyer, "Sizlerle birlikte omuz omuza çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Ayağınıza taş değmesin. Sizler demokrasinin temelisiniz. Bu şehrin ortak aklı ve ortak vicdanı sizsiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, muhtarlık müessesine büyük sorumluluklar düşüyor. Hiçbir zaman köhneleşmiş bir düzeni sürdüremeyiz. Yaşamdan kopuk bir idarecilik anlayışıyla hareket edemeyiz. İzmir'de asla işin kolayına kaçmıyoruz. Hayatın her anında, her adımında muhtarlarımızla birlikte fark yaratmak için çalışıyoruz. Şehrimizde uyumu büyütüyoruz" dedi.

"BU GECE İZMİR'DE DEMOKRASİNİN NE DENLİ ÖNEMSENDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Konak Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ayşin Eker, "Bu gecede hep beraber buluştuk, Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim. Birbirimizi özlemişiz. Her zaman yanımızdasınız, çok teşekkürler" şeklinde konuştu. Çiğli Egekent Mahalle Muhtarı Müge Kaplan, "Şehrimizin yüzlerce muhtarının bir araya getirildiği bu anlamlı gece İzmir'de demokrasinin ne denli önemsendiğini gösteriyor" dedi.

4 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Fark Yaratan Muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Döngüsel Kültür" stratejisi uyarınca ödüllerini dört kategoride aldı. "Birbirimizle uyum" kategorisinde Konak Millet Mahallesi Muhtarı Şener Doğan, "Doğa ile uyum" kategorisinde Çiğli İzkent Mahallesi Muhtarı Hatice Karaağaçlıgil, "Değişimle uyum" kategorisinde Karabağlar Aşık Veysel Mahallesi Muhtarı Ahmet Tuna, "Geçmişimizle uyum" kategorisinde ise Konak Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım ödül aldı.