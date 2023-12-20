İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Pilot Oğuzhan Dağ, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pilot üniforması ile son yolculuğuna uğurlandı. Türk Hava Yolları'na girmek için çabalayan Dağ, memleketi olan Düzce'de toprağa verildi.

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Pilot Oğuzhan Dağ, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pilot üniforması ile son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Akıncı SİHA'nın uçuş ekibinde yer alan ve hayali olan havayolu pilotu olmak için Türk Hava Yollarına giren Oğuzhan Dağ, İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında Mersinli arkadaşı Ekin Güneş ile birlikte hayatını kaybetti.

Son uçuş eğitimlerini tam başarı ile tamamlayarak, Türk Hava Yollarının pilot kadrosuna giren Oğuzhan Dağ, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Pilot üniforması tabut üzerine koyulan Oğuzhan Dağ'ın cenazesine Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, pilot arkadaşları ve yüzlerce kişi katılım sağladı. - DÜZCE