İstanbul'da Tekstil Firması Sahibinden İsrail'e Satışa Red

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir tekstil firması sahibi, İsrail'e satış yapmak üzere ürün satın almak isteyen kadın müşteriyi geri çevirdi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına büyük tepki gösteren dükkan sahibi, "Biz İsrail'i boykot etmeye devam edeceğiz" dedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Zeytinburnu'nda bulunan bir tekstil firması ofisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tekstil firması sahibi İbrahim Muslihan, öğle saatlerinde dükkanına gelen ve İsrail'e satış yapmak üzere ürün satın almak isteyen müşteriyi geri çevirdi. Bazı ürünlerle ilgilenmeye başlayıp reyonlarda bulunanların fotoğrafını çeken kadın müşteri, İsrail'e satış yapmak üzere ürün almak istediğini söyledi.

Muslihan, kadına "İsrail'e mi satıyorsunuz" diye sordu. Müşteri ise "Fark ediyor mu? Fark etmiyor" diye karşılık verdi. Muslihan ise "Fark ediyor, fark ediyor" diyerek satış yapmayacağını dile getirdi. O anlar kameraya yansırken, dükkan sahibi Muslihan İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm sebebiyle müşteriye satış yapmayacağını ifade etti.

"İsrail'e satışımızın olmadığını söyleyerek yerime oturdum"

Olayı anlatan 32 yaşındaki dükkan sahibi Muslihan, "Çalışırken ürünlerin giriş çıkışlarını yapıyordum. İçeri bir hanımefendi geldi. Hanımefendiyi dün ilk defa burada gördüm. Kendisi ile ilgilenmek istedim, bana ürün istediğini söyledi. Ben de, 'satışınız nereye' diye sordum. Kendileri de bana, 'İsrail' dedi. Ben ilk anlamadım, 'Filistin mi, İsrail mi' dedim. O da İsrail olduğunu küstahça belirtti. Kadının tavrı küstah, agresifti. Ben de İsrail'e satışımızın olmadığını söyleyerek yerime oturdum. Otururken bir şeyler mırıldanarak, 'bizi niye ayırıyorsunuz' dedi. Ben de 'İsrail'e kesinlikle satışımız yoktur' deyip kendisini gönderdim" diye konuştu.

"İsrail bizim için yok hükmündedir"

İsrail'e satış yapmayacaklarının altını çizen Muslihan, "Kendisi zaten tahrik edici ve egolu bir şekilde içeri girdi. Aksanı zaten yabancıydı. Sıkıntı çıkarmak istiyordu ben de kadın olduğu için çok diyaloğa girmek istemedim, kendisiyle ciddi ürün alacağını söylese de bizim için prensip meselesi. Bizim firmamızın prensibidir bu kesinlikle İsrail'e bizden satış olmaz" şeklinde konuştu.

"İsrail'in zulmü 2 yıldan beri değil, 1947'den beri işgal etmeye devam ediyor"

İsrail'in zulmünün devam ettiğini söyleyen Muslihan, "İsrail'in zulmü 2 yıldan beri değil 1947'den beri işgal etmeye devam ediyor. İsrail yıllardır zulmetmeye devam ediyor. İsrail'e artık dur denilmesi gerekiyor. Biz İsrail'i boykot etmeye devam edeceğiz. İsrail'in zulmü sınırı aştı. Çocukların katledilmesi, bugün bizim çocuklarımız da bu durumda olabilirdi. O yüzden ben dayanamıyorum, aslında sıra Türkiye'de dediğinde bir nevi mutlu da oldum. Biz girer miyiz onlarla mücadele eder miyiz diye biz de mutlu olduk. Bizim ülkemizin, devletimizin büyükleri bizden daha iyi bilir. Böyle durumlar bizim haddimize değil. Biz vatandaş olarak elimizden geldiğince devletimizin, milletimizin yanındayız. İsrail bizim için yok hükmündedir" dedi.

Diğer esnafın da kendisiyle aynı düşüncede olduğunu ifade eden Muslihan, "Buradaki esnafımız İsrail'e satış vermez, satış yapmaz. Tekstilin kötü olduğu bir dönemdeyiz. Ona rağmen bir İsraillinin bizden konteynerle mal istemesi bizim umurumuzda bile değil. Kesinlikle hiçbir esnafımızı İsrail'e satış yapacağını düşünmüyorum ve kendileri de beni tebrik için aradılar ve videolarımızı alıp paylaştılar. Bunların hepsine şahit olduk. Allah onlardan da razı olsun çok teşekkür ediyorum. Bizim insanımız melek gibidir" diye konuştu. - İSTANBUL