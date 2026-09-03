Kentsel dönüşüm abonelik taleplerini ikiye katladı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre bu yılın ilk altı ayında kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112 artarak 18 bin 110'dan 38 bin 420'ye yükseldi. Bu dönemde en fazla talep Bahçelievler'den gelirken, Esenler'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 300'ün üzerinde artış yaşandı. Avrupa Yakası'nda 2021'den Haziran 2026 sonuna kadar kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talebinde bulunanların sayısı ise 210 binin üzerine çıktı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası'nda kent yaşamının değişim ve dönüşümünü farklı göstergeler üzerinden ortaya koyan "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu"nun 2026 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonelerine ilişkin verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanan rapor; kentsel dönüşümden taşınma hareketlerine, konut yoğunluğundan demografik yapıya ve elektrik tüketimine kadar kentin değişimine ilişkin önemli göstergeler sundu. Rapora göre, 2026'nın ilk yarısında en dikkat çekici hareket kentsel dönüşümde yaşandı. Kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112 artarak 18 bin 110'dan 38 bin 420'ye yükseldi. Avrupa Yakası'nda 2021'den bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talebinde bulunanların toplamı ise 210 bin 651'e ulaştı.

"İstanbul'un değişimini okumak için önemli bir veri seti"

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun İstanbul'un değişimini ve dönüşümünü anlamak açısından önemli bir veri kaynağı olduğunu belirten CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Teknolojik altyapımız sayesinde abonelerimizin hareketlerini anlık takip edebiliyor, İstanbul Avrupa Yakası'nda kent yaşamının nasıl değiştiğini farklı başlıklardaki veriler üzerinden izleyebiliyoruz. Pek çok sektör tarafından ilgiyle takip edilen raporumuz, İstanbul'un hangi bölgelerinde nüfus ve konut hareketliliğinin yoğunlaştığını, kentsel dönüşümün hangi ilçelerde hız kazandığını ve kentteki yaşam biçiminin nasıl değiştiğini anlamamıza önemli bir katkı sağlıyor. 2026 yılının ilk yarısına yönelik verileri içeren yeni raporumuz, özellikle kentsel dönüşümün hızlandığını göstermesi açısından çok değerli bilgiler içeriyor. Bu verilerin karar vericilerden yerel yönetimlere, yatırımcılardan gayrimenkul sektörüne kadar uzanan geniş bir kesim için güvenilir bir referans oluşturduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Esenler'de yüzde 300'ün üzerinde artış

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2026'nın ilk yarısında kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırılan 38 bin 420 aboneliğin 32 bin 820'sini mesken, 5 bin 600'ünü diğer abonelik grupları oluşturdu. Kentsel dönüşüm kaynaklı en fazla abonelik sonlandırma talebi 7 bin 823 ile nisan ayında geldi. İlçe bazında bakıldığında Bahçelievler 5 bin 149 taleple ilk sırada yer aldı. Bahçelievler'i 4 bin 398 taleple Küçükçekmece ve 4 bin 367 taleple Avcılar izledi. Kentsel dönüşüm kaynaklı abonelik sonlandırmadaki oransal artışta ise Esenler ve Güngören dikkat çekti. Esenler'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'ün üzerinde artış kaydedildi. Bu arada 2026'nın ilk 6 ayında gerçekleşen 38 bin 420 taleple birlikte 2021 yılından bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırılan abonelik sayısı 210 bin 651'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda ilk 6 ayda 239 bin 963 taşınma

Rapora göre, Türkiye genelinde kilometrekare başına ortalama 55 konut abonesi düşerken, İstanbul Avrupa Yakası'nda bu sayı 1.133'e ulaştı. İlçeler bazında kilometrekare başına en fazla konut abonesi 15 bin 115 ile Gaziosmanpaşa'da yer aldı. Onu 14 bin 843 ile Şişli, 12 bin 750 ile Kağıthane izledi. Çatalca kilometrekare başına 34 konut abonesiyle en düşük yoğunluğa sahip ilçe oldu.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam taşınma hareketinde ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşandı. 2026'nın ilk 6 ayında 239 bin 963 taşınma hareketi gerçekleşirken, bunların yüzde 71'i ikinci el, yüzde 29'u yeni gayrimenkullerde gözlendi. İlk yarıda toplam taşınma hareketleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı, günlük yeni gayrimenkule geçiş sayısı da 400'den 380'e geriledi.

2021'den bu yana İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam 2 milyon 776 bin 979 geçiş hareketi yaşanırken bunların 844 bin 902'si yeni, 1 milyon 922 bini ikinci el gayrimenkullere yönelik oldu. İlçeler bazında taşınma hareketinde Esenyurt 32 bin 550 ile ilk sırada yer aldı. Onu Küçükçekmece, Bağcılar ve Kağıthane izledi. En az taşınma 1.652 ile Çatalca'da görüldü.

Meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 1,25 arttı

Raporda Avrupa Yakası'ndaki meskenlerin elektrik tüketimine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre meskenlerdeki elektrik tüketimi 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,25 arttı. İlçe bazında tüketim artışında Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir öne çıkarken, Güngören, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda gerileme yaşandı.

Türkiye'de nüfusuyla birçok ili geride bırakan Esenyurt, toplam tüketimde de liderliğini korudu. Yılın ilk 6 ayında Avrupa Yakası'ndaki toplam tüketimin yüzde 9,78'i Esenyurt'ta gerçekleşti. Çatalca'nın toplam tüketimdeki payı ise yüzde 1'in altında kaldı. Güngören ve Beyoğlu da mesken tüketimindeki payları bakımından sonlarda yer aldı.

Konut başına aylık ortalama elektrik tüketiminde Sarıyer 271 kilovatsaat birinci olurken, onu 262 kilovatsaatle Beşiktaş, 258 kilovatsaatle Başakşehir ve 257 kilovatsaatle Büyükçekmece izledi.

Elektrik abonelerinin ortalama yaşı 1 yaş büyüdü, 52 oldu

Haziran 2026 itibarıyla 4 milyon 583 bin aboneye hizmet veren şirkette abonelerin yüzde 70'ini erkekler, yüzde 30'unu kadınlar oluşturdu. Kadın abonelerin en yüksek orana ulaştığı ilçeler yüzde 45 ile Beşiktaş, yüzde 42 ile Bakırköy ve yüzde 38 ile Şişli olarak sıralandı.

Raporda İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş dağılımına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 2026'nın ilk yarısında en büyük yaş grubunu 1 milyon 221 bin 317 kişiyle 35-49 yaş grubu oluştururken, onu 1 milyon 192 bin 948 kişiyle 50-64 yaş grubu izledi. Avrupa Yakası'nda 35 yaş altı toplam abone sayısı ise 553 bin 315'e ulaştı.

İlçe bazında 64 yaş üzeri abonelerin en yüksek oranda bulunduğu ilçe yüzde 32,30 ile Bakırköy oldu. Bakırköy'ü yüzde 31,37 ile Beşiktaş izledi. 35 yaş altı abonelerin oranında ise yüzde 20,52 ile Esenyurt ilk sırada yer aldı. Esenyurt'u yüzde 19,19 ile Kağıthane ve yüzde 18,01 ile Başakşehir takip etti.

Avrupa Yakası'nda 2026'nın başında 51 olan ortalama abone yaşı, yılın ilk yarısında 1 yaş artışla 52'ye çıktı. İlçeler arasında en düşük ortalama yaş Esenyurt'ta, en yüksek ortalama yaş ise Bakırköy'de kaydedildi.

Yabancı abone sayısı yüzde 13,8 azaldı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in yabancı abone sayısındaki gerileme de yılın ilk yarısında sürdü. 2025 yılının ilk yarısında 171 bin 679 olan yabancı abone sayısı, 2026'nın aynı döneminde 147 bin 936'ya düşerek yüzde 13,8 azaldı.

Şirketin 166 farklı ülkeden abonesi bulunurken, yabancı aboneler arasında en yüksek payı Suriyeli aboneler aldı. İlçe bazında yabancı abone sayısındaki en fazla sayısal azalış Esenyurt'ta gerçekleşti. Esenyurt'ta Haziran 2025'te 34 bin 902 olan yabancı abone sayısı Haziran 2026 itibarıyla 29 bin 925'e geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı