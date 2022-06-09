İnönü'de parklar yenileniyor - Haberler

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İnönü'de parklar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönü'de parklar yenileniyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelindeki oyun parklarını yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelindeki oyun parklarını yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; ilçe merkezindeki Anıt Park, Kılıç Park, Ali Kaya Park, Üçgen Park, Uçar Park, Kösepınarı Park, Cumhuriyet Park, Şehit Polis Memuru Olgun Kurbanoğlu Parkı ile Esnemez, Dereyalak, Kümbet, Kümbet Akpınar, Aşağıkuzfındık, Yörükyayla ve Seyitali mahallelerindeki çocuk oyun parklarında tamirat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre belirli program dahilinde ilçe genelinde bulunan tüm oyun parklarında tamirat, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. İlçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de ön planda tutuyor.

Oyun parklarında ve ilçe genelindeki çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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