Iğdır'da Mehmetçiklerin şehit edilmesi ve İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

Iğdır'da yüzlerce kişi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit edilen Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto için dev Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile devam etti. Ellerindeki 100 metrelik Türk bayrağıyla Millet Bahçesi'ne kadar yürüyen vatandaşlar terörü lanetleyerek, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Memur Sen İl Temsilcisi Erkan Çiğdem, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Filistin'de, Gazze'de terör devleti olan İsrail'in katlettiklerinden ve Gazze'deki soykırımlardan anlaşılacağı gibi aynı kandan beslenen PKK ile İsrail'in işbirlikçileri ve destekleyicileri ABD'dir" dedi.

Düzenlenen yürüyüşe Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR