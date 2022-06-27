Hürok Mermer çalışanları Tavla Turnuvası'nda yarıştı

KÜTAHYA Kütahya'da, Hürok Mermer çalışanları arasında düzenlenen geleneksel 'Tavla Turnuvası' kıran kıran geçen mücadelelere sahne oldu.

Hürok Mermer Genel Müdürü Kemal Olçar, 3 gün devam eden turnuvaya 40 çalışanın katıldığını ifade etti. Olçar, "Çalışanlarımız olarak düzenlediğimiz turnuva sona erdi. Üç gün devam eden yarışmalar sonunda birinciliği Samed Savaş, ikinciliği Nurullah Aksoy, üçüncülüğü de Ömer Cem Akalınoğlu elde etti. Her yıl düzenlediğimiz turnuva bu yıl daha çekişmeli geçti. Turnuvaya katılan derece elde eden ve derece elde edemeyen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Derece elde eden 3 kişi ileri ki günlerde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Tavla Turnuvası'nda Hürok Mermer'i temsil edecek. Bizler, OSB'deki turnuvada da iddialı olacağız" dedi.

Hürok Mermer İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu da, turnuvadaki mücadeleleri sebebiyle katılımcılara teşekkür etti.