Hüma Hatun dost meclisi kuruldu

TDED Erzurum Kadın Komisyonu tarafından şehrin bir araya gelme ve sohbet kültürüne katkı sağlamak amacıyla şiire ve musikiye de yer verilen "Hüma Hatun Dost Meclisi"nin ilki TDED Kadın Komisyonu Başkanı eğitimci İstek Bulut öncülüğünde Palandöken Millet Konağı'nda toplandı.

Meclisin açılış konuşmasında TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş derneğin faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgi verdi.

TDED Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı İstek Bulut da sanal dünyanın ve ahlakın hepimizin hayatını böylesine kuşattığı ve bizi teknoloji aletleriyle yalnızlaştırdığı bir dönemde şehrin ve insanımızın bir araya gelmeye, birbirini tanımaya, tanışmaya ne kadar çok ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini ve böyle etkinliklerle ve her seferinde yeni isimlerin de katılımıyla az da olsa gönüllerin birbirine dokunmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan İstek Bulut "Meclisimize Erzurum'umuzla özdeşleşmiş efsanevi talih kuşu, devlet kuşu olan "Hüma" adını verdik ve istedik ki Hüma ağıtlarımızda olduğu gibi yükseklerden değil, gölgesi şehrimize ve ülkemize düşecek kadar alçaktan uçsun. Hüma aynı zamanda "dişil" bir isimdir ve nice sultan hanımlara isim olmuştur. Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in annesinin adı da Hüma'dır. 'Kutlu, saadetli, mübarek' anlamına gelen Devlet-i Hümayun da aynı kelimeden oluşmuş terkiptir." diyerek meclisin adının neden Hüma olduğunu izah etti.

Başkan İstek Bulut eski başkanlık konutunu Millet Konağı yapıp halkın hizmetine sunan Palandöken Belediye Başkanı Sayın Muhammed Sunar'a, programa katılan ve bilhassa yeni kuşağın yetişmesinde ailenin rolü konusunda düşüncelerini dile getiren hanımefendilere teşekkür etti.

Dost Meclisi'ne katılan hanımefendiler de böyle bir programın gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu meclisin zaman zaman toplanması gerektiğinde ortak fikir beyan edip TDED Kadın Komisyonuna Başkan İstek Bulut nezdinde teşekkür ettiler.

Özge Polat ve saz ekibi birbirinden güzel Erzurum türküleri seslendirdiler.

Hüma Hatun Dost Meclisi'nin ilkine katılanlar şiirler okudu, türküler söyledi, nitelikli ve keyifli zaman geçirdiler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel