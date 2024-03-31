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Hakkari'de Seçim Nedeniyle Sokaklar Boş Kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan seçimler nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Türkiye'nin heyecanla beklediği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle vatandaşlar bugün sandık başına gitti. Her yerde olduğu gibi seçim heyecanı nedeniyle ilçede iş yerlerinin kepenkleri açılmazken, sokaklar ise boş kaldı.

Oy verme işleminden dolayı sokakların boş kaldığını belirten Ahmet Gürdal, "Öncelikle yapılacak seçimler tüm milletimize hayırlı olsun. Malum 31 Mart itibariyle herkes seçime odaklandı ve şu an dükkanların kepenkleri kapalı, sokaklar ise bomboş kaldı" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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