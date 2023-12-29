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Hakkari'de heyelan sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yüksekova yolunda heyelanla birlikte gelen kaya parçalarının yoldan geçen kamyonete isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı olayda; Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, yaralıların kontrollerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, meydana gelen heyelan ile riskleri uzmanlar tarafından incelenerek yol açma çalışmalarının gerekli güvenlik önlemleri alınarak yürütülmesi hususunda ilgili birimlere talimatlarını verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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