GSO Başkanı Ünverdi'den 10 Kasım mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Ömrünü milletine adamış, asırlık Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Şanlı ecdadımızın emaneti olan cennet vatanımıza sahip çıkacak, asırlık Cumhuriyetimizin ışığında Atamızın izinde yürümeye devam edeceğiz" diyen Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi, "İleri görüşlülüğü, devlet adamlığı ve büyük bir komutan olarak yaşamının her anını vatanı ve milletine adayan Atatürk, tarih sahnesinden silinmek istenen milletimizi ayağa kaldırmış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Yaşamı zorluklar ve mücadeleyle geçen Büyük Önder, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' diyerek Türk Milleti'ne gideceği yolu göstermiştir. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlık ışığında, modern yaşamın gereklerine uygun olarak bilim, sanat, kültür, spor gibi her alanda ülkemizi geliştirmek hepimiz için bir görevdir. Bugün dünyada yaşanan onca kaosun arasında günün zorluklarına karşı ülkemiz dimdik ayakta ise bunu Büyük Önder'in bize bıraktığı değerlere borçluyuz. Bizler de şanlı bayrağımızın altında, Atamızın izinde, emaneti Cumhuriyetle asırlar boyu yolunda yürümeye devam edecek, her alanda modern Türkiye meşalesini nesilden nesile daha da yukarı taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 100. yılına ulaşmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde, silah arkadaşları ve tüm vatan kahramanlarımızla birlikte rahmet ve şükranla yad ediyorum. İzindeyiz Atam, ruhun şad olsun". - GAZİANTEP