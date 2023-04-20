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Gördes'te bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürdü

Gördes'te bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürdü

Yerel Haberler

Manisa'nın Gördes ilçesinde vatandaşların bayram alışverişi telaşı esnafın yüzünü güldürdü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde vatandaşların bayram alışverişi telaşı esnafın yüzünü güldürdü.

Gördes'te vatandaşlar, Arife günü ilçe pazarı ve alışveriş çarşısına adeta akın etti. Kırsal mahallelerin yanı sıra civar ilçe ve mahallelerden de yüzlerce kişi Gördes ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Fırın, pastane, market ve bakkallarda yoğun kalabalıklar oluştu. Özellikle gıda sektöründe fırınlar üretimini ikiye katlarken, buna rağmen ihtiyaca tam cevap verilemedi. Alışverişlerde çocukların bayram sevinci de gözlerden kaçmadı. Çarşı ve seyyar esnafı, Arife gününün bereketi ile yapılan alışverişlerin yüzlerini güldürdüğünü ifade ettiler. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa Gördes Yerel Haberler

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