Gökkuşağı Tepeleri, doğaseverleri hayran bırakıyor

Erzurum'un doğal güzellikleri arasında yer alan Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, doğaseverleri ve turistleri kendine hayran bırakıyor. Milyonlarca yılın izlerini taşıyan bu eşsiz tepeler, günün farklı zamanlarında güneşin açısına göre renk değişimine uğrayarak adeta bir görsel şölen sunuyor.

Oltu'nun bu gizemli tepeleri, dünya genelinde nadir bulunan bir oluşumu temsil ediyor. Sadece Çin'de benzeri bulunan bu doğa harikası, Erzurum'un doğal zenginliklerini daha da öne çıkarıyor. Çin'in Gansu bölgesinde Zhangye Danxia Landform Geological Park adında bir jeolojik bulunuyor, 2010'da UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen bölge haliyle fazlaca turist çekiyor.

Gökkuşağı Tepeleri'nin turizme açılması için çalışmalar başlamış durumda ve yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Tepelerin olağanüstü renk değişimleri, fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor. Oltu İlçesi'nin bu benzersiz doğal güzellikleri, Erzurum'un turistik potansiyelini artırarak bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. - ERZURUM