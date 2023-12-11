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Germencik'te buzağı bakımı eğitimi verildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan yetiştiricilere buzağı bakım ve besleme konularında eğitim verildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan yetiştiricilere buzağı bakım ve besleme konularında eğitim verildi.

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi, gece eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Turanlar Mahallesi'ne gelen ekipler, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine "Buzağı Bakımı ve Beslenmesi" ve "Hastalıklardan Ari İşletmeler" konularında eğitim verdi. Verilen eğitimler sonunda ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklemeler ile ilgili sorulan soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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