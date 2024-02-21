Gençlik Merkezi Üyeleri Yaşlı Kadının Evini Temizledi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Gençlik Merkezi üyeleri "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi dahilinde bir araya gelerek tek başına yaşayan yaşlı kadının evinin temizliğini ve bakımını yaptılar.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlerin İyilik Ağacı" adlı projesi kapsamında, Üzümlü Gençlik Merkezine üye olan gençler ve ilçede faaliyet gösteren ÜSYED temsilcileri ile beraber, Üzümlü'de yalnız yaşayan Habibe Çakmak isimli vatandaşı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gençler, yaşlı vatandaşın evini temizleyerek ihtiyaçlarını giderdi. Gençler yalnız yaşayan yaşlı kadının evinin temizliğini ve bakımını yaparak daha sağlıklı ve güzel bir evde yaşamasına katkıda bulundular. Ev sahibi Habibe Çakmak ise örnek davranışlarından ötürü bütün gençlere teşekkür etti. - ERZİNCAN