Gençlerden esnafa siftah zarfı

BİLECİK (İHA) - Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyesi gençler dün gece kent merkezindeki esnafın dükkan kapıları altından içinde para olan siftah zarfı attı.

Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Şener ve yönetim kurulu üyesi bir grup genç kent merkezindeki bazı dükkanların altında içinde bir miktar para bulunan siftah zarfı attı. Zarf ile birlikte imsakiyede koyduklarını anlatan Şener, "Ramazan ayı bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşım ayıdır. Bizler milli gençlik olarak istedik ki Ramazan ayının bu güzel iklimini tüm Bilecik'imizde hissedelim ve hissettirelim. Siftah güne bir başlangıçtır. Birbirleriyle dayanışma içerisinde olan, topluma düşküne karşı sosyal sorumluluğunu yerine getiren esnafımızın bu günkü ilk siftahı bizden olsun. Bu vesile ile esnafımızın, Bilecik'imizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik eder hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - BİLECİK