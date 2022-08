EXPO 2026 için planlama çalışmaları başladı

İzmir'in ev sahipliği yapacağı dünyanın en önemli uluslararası bahçe bitkileri fuarı EXPO 2026 için hazırlıklar ortak akılla sürüyor. 6 mimarlık ofisinden temsilcilerin katılımıyla yapılan 4 günlük tasarım çalıştayında tasarımcılar, projelerini hazırlayarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sundu. Başkan Tunç Soyer, "Sunulan bütün projelerin ruhunda, özünde ortak bir şey var; doğayla uyum. Bunda ortaklaşıyor olmak çok güzel" diye konuştu. Botanik EXPO "uyum içinde yaşamak" ana temasıyla 2026'da yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabalarıyla, kentin 2026'da ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun (EXPO 2026) hazırlıkları çerçevesindeki tasarım çalıştayında (design charette), 6 proje önerisi hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ve 6 mimarlık ofisinden temsilcilerin katıldığı Botanik EXPO'nun yol haritasını belirlemede önemli rol üstlenen, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İzmir Planlama Ajansı ve İZFAŞ'ın eşgüdümüyle gerçekleşen 4 günlük çalıştayın sonunda ise tasarımcılar, Başkan Tunç Soyer'e hazırladıkları projeleri sundu.

Proje önerilerini ilgiyle dinleyen Başkan Tunç Soyer, "Bütün projelerin ruhunda, özünde ortak bir şey var; doğayla uyum. Bunda ortaklaşıyor olmak çok güzel. Bu bizim en başından beri hayalini kurduğumuz şeydi" diye konuştu. Başkan Soyer projelere emek veren tasarımcılara teşekkür ederek, "Her birinizin emeğine sağlık. Hepsi birbirinden değerli ve hepsi ufuk açıcı. Her bir sunumu dinlerken, bittiğinde nasıl olacak diye hayalini kurmaya çalıştım. Hepsi ayrı ayrı çok güzel. Her birini bir biçimde hayata geçmesini arzu ederim" dedi.

Çalıştayda neler yapıldı?

Tasarım çalıştayı çerçevesinde mimarlık ofisinin temsilcileri önce EXPO 2026 ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden bilgi aldı.

Proje alanı gezisinin ardından katılımcılar takımlar halinde proje üzerine çalıştı. Takımlar çalışmalarını tamamladıktan sonra meslek odalarının temsilcilerine sundu. Meslek odalarının temsilcilerinin değerlendirmelerinin üzerine takımlar projelerini revize ederek çalıştayın dördüncü gününde projelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e anlattı. Projeleri Expo İcra ve Danışma Kurulu değerlendirecek. Botanik EXPO "Uyum içinde yaşamak" ana temasıyla 1 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek.

Ana ulaşım aksı üzerinde

EXPO 2026'nın düzenleneceği alan Şehitler Korusu ve Kadifekale'nin güneyinde heyelan nedeniyle boşaltılarak ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilen bölge ile bütünleşecek şekilde Atatürk maskının altından başlıyor ve İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasındaki yaklaşık 100 hektarlık bölgeyi kapsıyor. Havaalanından kente girişi sağlayan ana ulaşım aksı üzerindeki alanın 35 hektarlık kısmının kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi için bölgede kamulaştırma, kiralama ve tahsis işlemleri başlatılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "şehrin yön verecek proje" olarak duyurduğu proje Türkiye'nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesi Yeşildere'de başlayacak. EXPO alanı, altı ay boyunca fuar ziyaretçilerini ağırlayacak, sonrasında ise Yeşil Koridor olarak İzmir'e kazandırılacak.

5 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında "Uyum içinde yaşamak" (Living in harmony) ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunu yaklaşık 4,7 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir'in dünyadaki bilinirliğini de artıracak. Yeşildere'de kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan Yeşil Koridor olarak İzmir'e kazandırılacak. - İZMİR