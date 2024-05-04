Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı?

Hull City play-off'a kaldı mı? İngiltere Championship'in son haftasında Hull City ile Plymouth Argyle karşı karşıya geldi. Home Park'ta oynanan karşılaşmayı Plymouth 1-0 kazandı. Bu maçın ardından Hull City'nin kaderi de belli oldu. Peki, Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Detaylar...

HULL CİTY PLAY-OFF'A KALDI MI?

Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, son hafta maçında Plymouth'a 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi, bu mağlubiyetle play-off dışı kaldı ve Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

HULL CİTY PREMİER LİG'E ÇIKAR MI?

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 70 puanda kaldı ve 3 puan farkla play-off potasının dışında kalarak Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

HULL CİTY KAÇINCI SIRADA?

46 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hull City, topladığı 70 puanla sezonu 7. sırada tamamladı. İngiliz ekibi, attığı 68 gole karşılık kalesinde 60 gol gördü. Son haftada mağlup olduğu Plymouth ise bu galibiyetle puanını 51 yaptı ve düşme potasının hemen üstünde lige tutundu.