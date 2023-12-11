ETÜ Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalyayı kazandı. ETÜ, tüm rakiplerini eleyerek finale yükseldi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni 5-3'lük skorla mağlup etti. ETÜ Floor Curling Erkek Takımı, Erzurum'a altın madalyayı getirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9-10 Aralık tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yer aldı.

13 Takımın yer aldığı şampiyonada ETÜ, tüm rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Necmettin Erbakan Üniversitesini 5-3'lük skorla mağlup eden ETÜ Floor Curling Erkek Takımı, altın madalyayı Erzurum'a getirdi. Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan ETÜ Floor Curling Takımları Antrenörü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan, çok mutlu olduklarını belirterek: "Bu noktaya gelene kadar haftanın beş günü yoğun antrenmanlar yaptık. Çalışmalarımızın karşılığını namağlup şekilde altın madalyayı kazanarak aldık. Bu süreçte desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a ve tüm ETÜ Ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM