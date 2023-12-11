Üye Girişi
Haberler

ETÜ Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya

Son Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalyayı kazandı. ETÜ, tüm rakiplerini eleyerek finale yükseldi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni 5-3'lük skorla mağlup etti. ETÜ Floor Curling Erkek Takımı, Erzurum'a altın madalyayı getirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9-10 Aralık tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yer aldı.

13 Takımın yer aldığı şampiyonada ETÜ, tüm rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Necmettin Erbakan Üniversitesini 5-3'lük skorla mağlup eden ETÜ Floor Curling Erkek Takımı, altın madalyayı Erzurum'a getirdi. Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan ETÜ Floor Curling Takımları Antrenörü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan, çok mutlu olduklarını belirterek: "Bu noktaya gelene kadar haftanın beş günü yoğun antrenmanlar yaptık. Çalışmalarımızın karşılığını namağlup şekilde altın madalyayı kazanarak aldık. Bu süreçte desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a ve tüm ETÜ Ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Türkiye Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title