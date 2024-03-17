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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajında "Türk milletinin yurdunu savunmak için verdiği şanlı mücadele neticesinde elde ettiği Çanakkale Zaferi; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferi olarak emperyalist devletlerin kanlı emellerini yerle bir ederken, mazlum milletlere de eşsiz bir direniş örneği olmuştur. 109'uncu yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi ile tüm dünya ' Çanakkale geçilmez' gerçeğini kabul etmiş ve bu durum dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Çanakkale cephesindeki savaşa katılmış tüm milletler bu günü milletimizle birlikte saygıyla anmaktadır. Geçmişteki bu savaş, günümüz evrensel barış ve kardeşliğinin çok önemli bir sembolü haline gelmiştir. Bugün milletçe bize düşen bu şanlı zaferin nasıl kazanıldığını gelecek kuşaklara aktararak bu ruhu sonsuza kadar yaşatmak, birlik ve beraberlik içinde her türlü iç ve dış tehlikeyi bertaraf ederek şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı sahiplenmektir. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çanakkale Zaferi Çanakkale 18 Mart Yerel Haberler

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