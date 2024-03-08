ESOGÜ'de 'Güçlü Kadınlar Güçlü Türkiye' paneli düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Güçlü Kadınlar Güçlü Türkiye' temalı panel, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, güçlü kadının, güçlü aile ve güçlü toplumun temeli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Cumhuriyet döneminde başlayan kazanımların kadın hakları, kadın eğitimi, kadına yönelik şiddet ve istismarın engellenmesi yönünde atılan somut adımlarla pekiştiğini ifade etti. Kadınların yönetim kademelerinde varlık göstermelerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ'nün yönetimde kadın temsiliyeti açısından en parlak dönemini yaşadığını ve bir kadın rektör yardımcısı olarak bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Gümüşsoy, konuşmasında Filistinli kadınları da anarak barışın hakim olduğu 8 Mart'larda buluşmak temennisinde bulundu.

"Türk kadınının değerini korumak hepimizin vazifesidir"

Açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, kadınların 21'inci yüzyılda hala hayatın her alanında varoluş mücadelesi vermek zorunda kalmalarının insanlığın en öncelikli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti. Kadınların yaşadığı güçlüklerin yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kamil Çolak, "Kadim tarihimiz boyunca hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alan Türk kadınının değerini korumak, toplumda hak ettiği yere gelmesini sağlamak hepimizin vazifesidir" dedi.

Ülkedeki kadın öğretim elemanlarının oranının yüzde 50'lerin üzerinde

Türkiye'deki kadınların akademik hayattaki etkinliğini değerlendiren Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye'de kadın öğretim elemanlarının oranının yüzde 50'lerin üzerinde bir oranla Avrupa'nın ilerisinde oluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlar günüyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi

Açılışın ardından ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzum Erken Çelik'in moderatörlüğündeki panele geçildi. Panelde konuşmacılardan ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan 'Bir Kadının Eğitimi-Bir Toplumun Eğitimi', ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel 'Sanatın Kadın Dünyasındaki Yeri ve Kültürel Kalkınmaya Etkisi', ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner 'İklim Değişikliğinin Kadın Sağlığına Etkisi' ve ESOGÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Öcal Apaydın 'Türk Medeni Kanunu'nda Kadın' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi

ESOGÜ'de 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla söz konusu panel dışında hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. ESOGÜ Rektörlüğü ve ESOGÜ Turizm Fakültesi iş birliğinde 'Pizza Yapım Atölyesi', ESOGÜ Rektörlüğü ve ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) iş birliğinde 'Ebru Atölyesi' ve 'Ritim Atölyesi' etkinlikleri düzenlenirken, ESOGÜ Rektörlüğü tarafından Eğitim Fakültesi önündeki alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe ESOGÜ Yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panel öncesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğr. Gör. Tuncay Dağlı, kadın temalı şarkılarla katılımcılara kısa bir konser sundu. - ESKİŞEHİR