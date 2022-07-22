Eskişehir haberi: Odunpazarı'nda Mesire Alanlarında Mangal Yakmak Yasaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberi: Odunpazarı'nda Mesire Alanlarında Mangal Yakmak Yasaklandı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir haberi: Odunpazarı'nda Mesire Alanlarında Mangal Yakmak Yasaklandı

Eskişehir haberi: Odunpazarı Belediyesi, mesire alanlarında saat 20.00'den sabah 09.00'a kadar mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.

Odunpazarı Belediyesi, mesire alanlarında saat 20.00'den sabah 09.00'a kadar mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.

Odunpazarı Belediyesi, orman yangınları önlemleri kapsamında, mesire alanlarında akşam saat 20.00'den ertesi sabah 09.00'a kadar mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu. Belediye'nin mangal yakma yasağıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Orman yangınları önlemleri kapsamında, Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı gereğince, mesire alanlarında akşam saat 20.00'den ertesi sabah 09.00'a kadar mangal yakılması yasaklanmıştır.

Mesire alanlarına giriş-çıkışlarla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısı ile belediyemize ait Akpınar yolunda bulunan Kent Ormanı 2 ve Kocakır Mesire Alanında, sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00'ye kadar mangal yakılarak piknik yapılabildiği gibi sportif yürüyüş, dinlenme vb. faaliyetlerde de herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza duyurulur."

ANKA / Yerel

Odunpazarı Belediyesi Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title