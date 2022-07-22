Eskişehir haberi: Odunpazarı'nda Mesire Alanlarında Mangal Yakmak Yasaklandı

Odunpazarı Belediyesi, mesire alanlarında saat 20.00'den sabah 09.00'a kadar mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.

Odunpazarı Belediyesi, orman yangınları önlemleri kapsamında, mesire alanlarında akşam saat 20.00'den ertesi sabah 09.00'a kadar mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu. Belediye'nin mangal yakma yasağıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Orman yangınları önlemleri kapsamında, Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı gereğince, mesire alanlarında akşam saat 20.00'den ertesi sabah 09.00'a kadar mangal yakılması yasaklanmıştır.

Mesire alanlarına giriş-çıkışlarla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısı ile belediyemize ait Akpınar yolunda bulunan Kent Ormanı 2 ve Kocakır Mesire Alanında, sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00'ye kadar mangal yakılarak piknik yapılabildiği gibi sportif yürüyüş, dinlenme vb. faaliyetlerde de herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza duyurulur."

ANKA / Yerel