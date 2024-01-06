Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, STK temsilcileriyle kahvaltı programında buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Erzurum İlim Yayma Cemiyeti'nde gerçekleşen programda, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, Erzurum'un sosyal ve kültürel anlamda kalkınması için atılabilecek adımlara yönelik fikir alışverişinde bulundu. - ERZURUM