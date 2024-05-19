Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü devam ediyor

Erzurum'da 27 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen sessiz yürüyüş 27 haftasında da artan destekle devam etti.

Lala Mustafa Paşa Cami önünde buluşan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Sağlık personeli ve vatandaşların çocukları da taşıdıkları "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", "Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Çocuk katillerinin ürününü alma" pankartlarıyla yürüyüşe destek verirken, bir çok kadında içinde kefenlenmiş bebek maketleri ve bebek arabalarıyla yürüyüşe katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Hakan Sümbül, yaptığı konuşmada Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerini, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için 27 haftadır sürdürdüklerini belirterek, "Katil İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Katil İsrail durmadığı için biz de durmuyoruz. Her hafta eylemlerimizi yaparak öfkemizi diri tutuyoruz ve zulmü duyuruyoruz, unutanlara hatırlatıyoruz" dedi.

Konuşmalardan sonra göstericiler ve vatandaşlar dua ettiler. - ERZURUM