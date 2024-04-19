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Erzincan'da maden ocağı faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan işçilerden Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı. Anagold Madencilik tarafından yapılan açıklamada başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kayması olayının ardından bugün toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin Anagold Madencilikten bir açıklama yapılarak başsağlığında bulunuldu.

Anagold Madencilikten yapılan yazılı açıklamada, "13 Şubat 2024 tarihinde, Çöpler maden işletmemizde yaşanan elim kaza sonucunda toprak altında kalan bir çalışma arkadaşımızın daha naaşına ulaştığımızı derin bir üzüntü ile bildiririz.

Merhum çalışma arkadaşımız Adnan Keklik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve çalışanlarımız başta olmak üzere yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Anagold olarak, diğer kayıp çalışanlarımıza ulaşmak adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürüttüğümüz arama faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.

Bu zor zamanlarında ailelerimizin yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sağlamak için gereken tüm çabayı göstereceğimizi bir kez daha taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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