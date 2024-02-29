Erzincan'da kuru fasulye sektörünün yol haritası belirlendi

Erzincan'da kuru fasulye sektörünün yol haritasının belirlenmesi için istişare toplantısı düzenlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Özcan Tekin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Çelikkol, köy muhtarları ve kuru fasulye üreticileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu tarımsal üretimin planlanması ve kahverengi kokarca konusunda katılımcıların bilgilendirilmesinin ardından toplantıda kuru fasulyesiyle meşhur Erzincan'da sektörün izleyeceği yol haritası ve alınacak önlemler masaya yatırıldı. Erzincan kuru fasulye üretiminin artırılması ve pazarlama konusunda yapılacak çalışmalarla birlikte bölgede yetiştirilecek genotip konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Köy muhtarları ve fasulye üreticilerinin görüş ve isteklerine önem veren yetkililer, Erzincan'da tescilli çeşit olan Ergan Kuru fasulyesi ve şeker fasulye konusunda araştırma ve çalışmaların devam edeceğini söylediler. - ERZİNCAN