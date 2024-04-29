1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'a denk gelen günlerde ek ders ücreti ödenmez. Ayrıca, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs hangi ülkelerde tatil, hangi ülkelerde kutlanıyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının mücadele ve hakları için yapılan anma ve kutlama günüdür. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadelelere dayanır. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti.

2024 BAYRAM TATİLLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

TAKSİM MEYDANI'NDA 1 MAYIS KUTLAMALARI YASAK MI?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kararını verdi. Karara göre, Taksim Meydanı bu yıl da kutlamalara kapalı olacak.

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir." sözleriyle Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını ifade etti.

1 MAYIS HANGİ ÜLKELERDE TATİL

Bu önemli günü kutlayan ülkeler arasında Kuzey Kore, Çin, Bolivya, Nepal, Venezuela, Küba, Laos, Vietnam, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Vatikan, Avusturya, Slovenya, Sırbistan, Peru, Paraguay, Yemen, Tayvan, Güney Kore, Kongo Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kırgızistan, Cezayir, Mozambik gibi ülkeler yer alır