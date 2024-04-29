1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'a denk gelen günlerde ek ders ücreti ödenmez. Ayrıca, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Ankara'da 1 Mayıs nerede kutlanacak?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının mücadele ve hakları için yapılan anma ve kutlama günüdür. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadelelere dayanır. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu sektörü ve okullar tatil olacak. Özel sektör çalışanları ise çalışmaları halinde ise mesai ücreti alacak.

ANKARA'DA 1 MAYIS NEREDE KUTLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası üyeleri, Ulus Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Bu yıl toplanma alanı henüz açıklanmadı.