Engelli çocuğun hayalini gerçekleştiren polisler ziyaret etti

Bingöl'de polis ekipleri, mesleği çok seven engelli çocuğu evinde ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte mesleği seven engelli bir gencin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis ekipleri, yanlarına aldıkları hediyelerle özel gereksinimli çocuğu evde ziyaret etti. Polis ekipleri yanlarında getirdikleri hediyeleri çocuğa verirken aile, ziyaretlerinden dolayı emniyet görevlilerine teşekkür etti. - BİNGÖL