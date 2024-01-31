Üye Girişi
Haberler

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir'de İl Temsilciliği Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Eskişehir'de il temsilciliği açarak çalışmalarına başladı. Vakfın Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, şehit aileleri, gaziler ve emniyet personellerine yönelik faaliyetler yapacaklarını belirtti. EMŞAV Eskişehir İl Temsilciliği yönetim kurulu da belirlendi.

Eskişehir'de il temsilciliği açılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, oluşturduğu Yönetim Kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

1998 yılında kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (EMŞAV), kurulduğu tarihten bu yana ilk kez Eskişehir İl Başkanlığı açıldı. Kasım ayının sonunda EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın elinden mazbatasını alan Mehmet Ali Çil, EMŞAV Eskişehir İl Başkanı olarak göreve başladı. Eskişehir'de yaşayan şehit ailelerine, gazilere ve görevi başındaki emniyet personellerine yönelik çalışmalar yapacak olan EMŞAV Eskişehir İl Temsilciliği, yönetim kurulunu oluşturdu. Yönetim kurulunda, İl Başkan Yardımcısı Muhammet Taha Güven, İl Koordinasyon Birimi Başkanı Sinan Birsen, İl Teşkilatlanma Birimi Başkanı Murat Karacasu, İl Araştırma ve Geliştirme Birimi Başkanı Selami Uzun, İl Sosyal Hizmetler Birim Başkanı Necip Şahin, İl Hukuk İşleri Birim Başkanı Ramazan Mutlu keskin, İl Eğitim İşleri Birim Başkanı Ali Said Çalışkan, İl Eğitim İşleri Birim Başkanı Yardımcısı Hasan Hüseyin Önal, İl Medya ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kemal Kaan Bayar, İl Sağlık İşleri Birimi Başkanı Seydi Ahmet Güllü oldu.

"Vakfımızın faaliyet alanı ve yapacağı çalışmaların merkezi şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir"

EMŞAV İl Yönetim Kurulu, bugün sabah kahvaltısında basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil, şu ifadeleri kullandı:

"EMŞAV yani Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfımız 1998 yılında EMŞAD adıyla yani bir dernek statüsünde kurulmuş, 2010 yılına kadar faaliyetlerine dernek olarak devam etmiş ve 2010 yılında ise Emniyet Genel Müdürlüğümüzün katkı ve destekleriyle ülkemiz genelinde kurumsal bir faaliyet yürütmek adına vakıf statüsüyle faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu yararına vergi muafiyeti bulunan vakfımızın şehrimizde de aktif bir şekilde faaliyet göstermesi için vakıf genel merkezi ile yapılan görüşmeler tamamlanmış ve an itibariyle Eskişehir İl Başkanlığı olarak kurucu yönetim kurulumuzla birlikte görev sürecimiz başlamıştır. Adımızdan da anlaşılacağı üzere vakfımızın faaliyet alanı ve yapacağı çalışmaların merkezi şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir. Şehitlerimizin kutsal emaneti olan aileleri, gazilerimiz ve ailelerinin yanı sıra görevi gereği her biri şehit ve gazi adayı olan polislerimizin vakıf kültürünün getirdiği dayanışma ile her daim yanında olmak asli görev ve sorumluğumuzun bir parçasıdır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimiz Eskişehir'de de huzur ve güven ortamının tesis edilmesi için görev yapan polislerimiz ve aileleri için gerçekleştirdiğimiz amaç birlikteliği ile başta devlet protokolümüz olmak üzere her yerde onların temsilcisi, vekili ve ailelerinin bir parçası olarak en büyük destekçisi olacağız. Ayrıca şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve polislerimizin sosyal ve kültürel hayatıyla mevcut standartlarına nefes olabilecek çeşitli projeleri kamu yararını gözettiğimiz projelerle kısa sürede hayata geçireceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Yılmaz Eskişehir Ali Çil Kamu Sivil Toplum Güvenlik Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir? 2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor? Kızıl Goncalar'ın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 5. bölüm fragmanı nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024 | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 70'i geçti! Güncel baraj doluluk oranı nedir? FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte? Aile dizisi final mi? Aile dizisi bitti mi, neden bitti? Aile dizisi kaldırıldı mı, sebebi ne? Tota dağı nerede? Tota dağına nasıl gidilir?
title