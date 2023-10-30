Emet'te 40 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya'nın Emet ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere 40 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya'nın Emet ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere 40 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe otogarında düzenlenen uğurlama programında Yenice Köyü Hacı Ömerağa Cami İmam Hatibi Y. Şemsettin Yıldırım, Yarış Köyü Cami İmam Hatibi Sezer Özdemir ve Babukbey Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Burhan Çağlar okudukları Aşr-ı Şerif ilahiler ve kasidelerle katılımcılara duygulu anlar yaşattılar.

İlçe Müftüsü İsmail Çınar yaptığı konuşmada," Siz umreye resetlenmeye, fabrika ayarlarına dönmeye, gönül dünyanızı orada yeniden tazelemeye, Peygamberimizin özel daveti ile gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu ziyaretimizi güzel bir şekilde değerlendirelim, orada bol bol dua edip, Allah'tan isteyeceğiz. Umre yolcularımıza Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip memleketlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyorum" dedi.

Müftü İsmail Çınar'ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları Merkez Gedikardı İmam Hatibi Hidayet Avcı nezaretinde kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA