Emeklilerin Hayat Standartları Düşük

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye Emekliler Sendikası Hopa Temsilcisi Saim Aydın, emekli maaşlarına tepki gösterdi. Aydın, "TÜİK'in vermiş olduğu sahte raporlara inanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduk. Emekli, dul ve yetimlere yüzde 30'dan düşük verilen zamların hayat standartların çok altında kaldığını meydanlarda bağırdık. Buna benzer birçok eylem gerçekleştirdik ama görülüyor ki özellikle SSK, BAĞ- KUR emeklilerin gözden çıkarıldığı bir durum var. Tamamıyla yaşam şartlarının altında yaşamaya mahkum bırakılıyor" dedi.

Türkiye Emekliler Sendikası Hopa Temsilcisi Saim Aydın, " Artvin'de, Hopa'da bizim bağımız bahçemiz var, çayımız var ve hiçbir şeyimiz yok ise babamızdan kalan evimiz var ve bütün bunlara rağmen geçinmekte zorlanıyoruz ama metropolleri yaşayan emeklilerin nasıl geçindiğini düşünmek akıl almaz bir şey. Hopa'ya Gürcistan'dan gelenler koli, koli ürün alırken biz ise tane tane alıyoruz" diye konuştu.

"EMEKLİ YAŞAM ŞARTLARININ ALTINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİ"

Saim Aydın şunları söyledi:

"Şunu söyleyebiliriz ki, Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi ve başta örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, ülkenin her yerinde yaptığımız basın açıklamalarıyla hayat pahalılığı ve emeklilere verilen zamları protesto etmeye çalıştık. TÜİK'in vermiş olduğu sahte raporlara inanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduk. Emekli, dul ve yetimlere yüzde 30'dan düşük verilen zamların hayat standartların çok altında kaldığını meydanlarda bağırdık. Buna benzer birçok eylem gerçekleştirdik ama görülüyor ki özellikle SSK, BAĞ- KUR emeklilerin gözden çıkarıldığı bir durum var. Tamamıyla yaşam şartlarının altında yaşamaya mahkum bırakılıyor. Ben emekli olduğum dönem asgari ücretin iki katıydı maaşım, şimdi ise asgari ücret neredeyse bizim maaşların iki katı. Verilen zamları kabul etmiyoruz ve 2024 yılının emekli yılı olmadığını sefalet yılı olduğunu düşünüyorum.

"BİZE VERİLEN 10 BİN LİRA KOMİK OLSA GEREK"

Son zamlara sokakta ciddi bir tepki var ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler emekliler konusunda çalışmalar yaparak tepkilerini gösterdiler ama en etkileyici sokak eylemleri oldu diye düşünüyorum. DİSK Emekliler Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası tepkilerini sokağa taşıdılar. Bize verilen zamlar yeterli değil ama onlara göre memura verilen zamma karşılık işçilere verilen zammında eşitlendiğini düşünüyorlar. Bu tamamıyla yetersizdir çünkü açlık sınırının 15 bin liraya dayandığı bir ülkede yaşıyoruz. Yoksulluk sınırının 50 bin lira olduğu bir ülkede 10 bin lira gibi rakam gerçekten çok komik bir rakam.

"ÜRÜNLERİ TANE TANE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Biz geçinemiyoruz ve ben çalışmak durumundayım ve benim gibi çalışan arkadaşlarım var ve kurumda çalışması gerekmiyor. Önceleri Hopa'da emekliler çaylarını başkalarına toplatıyorlardı ve şimdi ise bu yaşta çaylarını kendilerini toplamak zorunda kalıyorlar. Çayı toplarken yarı yarıya işçiye para veriyorlar ve dolayısıyla emeklinin bütçesine bir katkısı olmadığı içinde kendi çayını kendi toplamak zorunda. Diğer emekli arkadaşlarımızda ya bir esnafın yanında tezgahtar olarak çalışıyor ya da kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu durum ne kadar sürer bilemem ama bu çok zor. Yine de Artvin'de, Hopa'da bizim bağımız bahçemiz var, çayımız var ve hiçbir şeyimiz yok ise babamızdan kalan evimiz var ve bütün bunlara rağmen geçinmekte zorlanıyoruz ama metropolleri yaşayan emeklilerin nasıl geçindiğini düşünmek akıl almaz bir şey. Hopa'ya Gürcistan'dan gelenler koli, koli ürün alırken biz ise tane tane alıyoruz. Oysa benim aldığım fiyatlarla Gürcistan'dan gelen komşularımızın aldığı fiyatta fark yok ama bizim paramızın değeri olmadığından dolayı maalesef bizler taneyle alışveriş yapıyoruz."