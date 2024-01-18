Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2023 yılı ihracat şampiyonunu açıkladı

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2023 yılı ihracat şampiyonunun 160 milyon dolarla kuru domates olduğunu açıkladı. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında başı Almanya, ABD ve Rusya'nın çektiğini belirten EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2023 yılında 1 milyar 330 milyon dolara çıkardıkları ihracatta 2024 yılı hedefinin 1 milyar 450 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi'nde üretilen lezzetleri dünyanın dört bir tarafına ulaştıran ve 6 yıldır üst üste ihracat rekorları kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2023 yılını değerlendirirken 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Basın toplantısına EYMSİB yönetim kurulu üyeleri ile ihracatçılar da katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, şunları söyledi:

"2023 YILINDA İHRACATIMIZI 1 MİLYAR 330 MİLYON DOLARA ÇIKARMAYI BAŞARDIK"

"Bugün, 2023 yılının Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği açısından nasıl geçtiğini, 2024 yılında bizleri nelerin beklediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 yılı bizim için çok özel bir yıldı. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Böylesi önemli bir yılda ihracatımızı yüzde 7 oranında artırmak, birçok üründe ihracat rekorları kırmak… Yönetim Kurulumuz, tüm üyelerimiz ve çalışanlarımız için gurur kaynağı oldu. 2023 yılında, ihracatımızı 805 değerli üyemizin katkılarıyla, 1 milyar 330 milyon dolara çıkarmayı başardık ve 2023 yılında 12 birliğimiz arasında 4. sıraya çıktık. Sizlere; 2024 yılına da hızlı bir başlangıç yaptığımızı ve güncel rakamlar itibarıyla 3.sıraya yerleştiğimizi belirtmek istiyorum. 2024 yılı da en az 2023 yılı gibi ülkemiz için önemli ve anlamlı bir yıl. Türkiye'nin yeni yüzyılının ilk yılı. Başlangıçlar daima önemlidir. Bu yıl da hedeflerimizi yüksek tutmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayret ve heyecanla yılın ilk gününden itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek istiyorum. 2018 yılında göreve geldiğimiz dönemden bu yana her yılın sonunda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. 2017 yılı sonunda 740 milyon dolar olan ihracatımızı, 2023 yılının sonunda neredeyse yaklaşık 2 kat arttırarak bu seviyelere getirdik. Bu başarının ardında ise büyük bir ekibin ve takım çalışmasının olduğunu bilmenizi isterim. Her zaman, bizlere yapıcı önerileri ile katkı sunan ve destek olan üyelerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Komitelerimiz, Genel Sekreterlik ve birlik çalışanlarımız, hep birlikte, bir ekip olarak planlı bir çalışmayla ihracatımızı bu noktalara getirmeyi başardık. Bu dönemde birliğimizin Türkiye ihracatındaki payını da yüzde 23 seviyelerine çıkardığımızı söylemek isterim.

İHRACAT ŞAMPİYONU 160 MİLYON DOLARLA KURU DOMATES OLDU

Ön plana çıkan ürünlerimiz ise; 160 milyon dolarla kuru domates, 141 milyon dolarla biber turşuları, 124 milyon dolarla meyve suları, 110 milyon dolarla kornişon turşuları, 70 milyon dolarla taze domates, 49 milyon dolarla kiraz ve 42 milyon dolarla taze üzüm oldu. Bu ürünlerin birçoğunda yılı ihracat rekorları ile tamamladık. Bu başarıda, siz değerli basın mensuplarının da katkısını söylemeden geçemeyeceğim.

İHRACATTA İLK 3 SIRA: ALMANYA, ABD VE RUSYA

Ülkelere göre ihracatımızda ise toplam 128 ülke ve bölgeye ihracat yaptığımızı görüyoruz. İhracatımızda ilk 3 sırayı; 220 milyon dolarla Almanya, 181 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 118 milyon dolarla Rusya almıştır. İngiltere, Hollanda, İtalya, Polonya, Romanya, Kanada ve Fransa ilk 10 ülke içinde yer alan diğer pazarlar olmuştur.

2024 YILININ ROTASI: SİNGAPUR, ÇİN, GÜNEY KORE

2023 yılında ihracatımızın artmasını sağlayan birçok projeyi başarıyla yürüttük. Yurt dışı tanıtım faaliyetleri kapsamında toplam 32 üye firmamızın katılımıyla yürüttüğümüz ve Ticaret Bakanlığımızın yüzde 75 oranında desteklediği 2 Urge Projemizi, Endonezya ve Singapur ticaret heyetleri ile sonlandırdık. Vakit kaybetmeden yeni bir Urge projemiz için kolları sıvadık ve bu ay itibarıyla 39 firma ile yeni Urge programımıza start veriyoruz. Yine yurt dışı fuar katılımlarında Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya, ve Hong Kong'da fuar katılımlarımız oldu, bu fuarlarda bölgemiz ihraç ürünlerinin tanıtımını yaparak yeni talepler topladık. 2024 yılında da rotamızı biraz daha uzak pazarlara çevirerek Singapur, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz.

"INTERFRESH FUARI 2024 YILINDA İLK KEZ İZMİR'DE YAPILACAK"

2023 yılında Antalya'da gerçekleşen ve Türkiye'nin tek yaş meyve sebze fuarı olma özelliği olan, Interfresh fuarına birlikler olarak çatı stand ile katılım sağladık. Interfresh fuarının İzmir'de yapılması için ciddi girişimlerde bulunduk, İzmir ve İzmir'li ihracatçıların önemini anlattık. Bu girişimlerimiz başarılı oldu. Fuar 2024 yılında ilk kez İzmir'de yapılacak. Bunun için ayrı bir heyecan duyuyor ve Fuar'ın İzmir'de yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Interfresh İzmir fuarı için de önümüzdeki dönemde yine geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz.

"TURQUALITY PROJELERİNE 2024 YILINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakanlığımız tarafından 2028 yıl sonu için konulan 400 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için bakanlığımız tarafından destek verilen ve ihracata katkıları son derece önemli olan Turquality hrojelerine 2024 yılında başlayacağız. Turquality projelerimizin önümüzdeki dönemde büyük ses getireceğini ve ülkemiz ürünlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer tarım birliklerimizin de destekleriyle İzmir, Aydın ve Muğla illerinde toplam 17.500 Akdeniz meyve sineği tuzağını ve Manisa ilimizde 50.000 sirke sineği tuzağını üreticilerimizin kullanımına sunduk.

2024 YILI HEDEFİ: 1 MİLYAR 450 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Özetle; 58.yılına giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz; 2024 yılında da en büyük hedefi ihracatını artırmak olan, üyelerinin sorunlarına çözüm arayan, onlara yeni pazarlar ve imkanlar sunan, devletimizin sunduğu olanaklardan ülkemiz menfaati doğrultusunda yararlanan örnek bir meslek kuruluşu olarak bir aile sıcaklığında çalışmalarına devam edecektir. 4 Ocak'taki toplantımızda 2024 yılını 'Ümit Yılı' olarak ilan etmiştik, elbette bu yıl biz ihracatçıları zorlu bir yıl beklediğinin farkındayız. Ancak, Birlik olarak tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve 2024 yılı sonunda 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyor, üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum."