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Efeler İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, Üreticilerin Eğitim İhtiyaçlarını Belirlemek İçin Anket Yaptı

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Efeler İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda, bölgedeki üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete katılan üreticilerin görüşleri, tarım ve ormancılık alanında ihtiyaç duyulan eğitim konularının belirlenmesinde önemli bir yol gösterici olacak.

Efeler İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda, bölgedeki üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, 500'e yakın üreticinin görüşlerine başvuruldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım ve ormancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin fikirlerini ve taleplerini belirlemek için anket çalışması gerçekleştirildi. Efeler İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek, üreticilere daha etkili destek sağlamayı amaçlıyor. Ankete katılan üreticilerin görüşleri, tarım ve ormancılık alanında ihtiyaç duyulan eğitim konularının belirlenmesinde önemli bir yol gösterici olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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