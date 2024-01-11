Edirne'de Vatandaşlar Regaip Kandili'nde Camilere Akın Etti

Edirne'de vatandaşlar, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti.

Regaip Kandili dolasıyla Edirneliler, restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere, Eski Camii, Üç Şerefeli ve şehirdeki diğer camilere giderek dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Selimiye ve Eski Cami'de kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu. Cami girişlerinde vatandaşlara kandil simidi, lokum, tatlı ve daha birçok yiyecek ürün ikramı yapıldı. Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.

Edirneli vatandaşlar, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada barışın olduğu bir dönem olması temennisinde bulundu. - EDİRNE