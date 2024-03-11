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Edirne'de Ramazan Ayının İlk Günü Uzun Kuyruklar Oluştu

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Edirne'de Ramazan ayının ilk günü sıcak pide yemek isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan'ın ilk iftar sofrasını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde fırınlara akın etti. 20 TL'ye satılan pidelerden almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyen vatandaşlar, 'Bu mübarek Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını, insanlarımıza huzur, bereket getirmesini diliyoruz. Ramazan'ın en güzel şeyi pide' dediler. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar evinin yolunu tutarken, uzun kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide ya da ekmek almayı tercih etti. - EDİRNE

Edirne'de Ramazan ayının ilk günü sıcak pide yemek isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan'ın ilk iftar sofrasını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde fırınlara akın etti. 20 TL'ye satılan pidelerden almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyen vatandaşlar, "Bu mübarek Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını, insanlarımıza huzur, bereket getirmesini diliyoruz. Ramazan'ın en güzel şeyi pide" dediler.

Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar evinin yolunu tutarken, uzun kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide ya da ekmek almayı tercih etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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