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Düzce Üniversitesi'nde BİDEB Burs ve Destek Programları Tanıtımı Gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Burs ve Destek Programları Tanıtımı' başlıklı program gerçekleştirildi. Programda, BİDEB'de kıdemli uzman olarak görev yapan Dr. Hacer Bozdağ öğrencilerle bir araya geldi ve burs programları hakkında bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Burs ve Destek Programları Tanıtımı" başlıklı program gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Zeynep Kömür'ün yönetiminde çevrim içi olarak gerçekleşen programda, BİDEB'de kıdemli uzman olarak görev yapan Dr. Hacer Bozdağ öğrenciler ile bir araya geldi. Bozdağ, programın ilk bölümünde TÜBİTAK tarafından desteklenen ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bölgesel ve ulusal yarışmalar, araştırma destekleri ve eğitim bursları ile bu etkinliklerin öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarında sağlayacağı faydalardan bahsetti.

Programın ikinci bölümünde ise Dr. Bozdağ, yurt içi ve yurt dışı ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası burs programları ile başvuru şartları hakkında bilgilerin yanında, bu alanlarda desteklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgiler aktardı. 2209A ve 2209B programlarının detaylarına değinen Hacer Bozdağ, kendisinin de eski bir bursiyer olduğunu dile getirerek, bu projelerde yer almanın iş hayatına sağladığı katkılara vurgu yaptı. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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