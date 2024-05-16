DÜFest 2024 Öğrenci Festivali İkinci Gününde Birçok Etkinlikle Devam Etti

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen DÜFest 2024 Öğrenci Festivali'nin ikinci günü de bilimsel etkinliklerden sportif aktivitelere, yarışmalardan kültürel etkinliklere kadar birbirinden farklı birçok etkinliğe sahne oldu.

Kariyer Günleri, Düzce Bolu Ar-Ge Proje Pazarı gibi mesleki ve bilimsel etkinliklerle Düzce Üniversitesi öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunan DÜFest 2024'te, Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenci Derneği'nin düzenlediği uluslararası öğrenci standı, farklı kültürle buluşma ve etkileşim kurma imkanı sağladı. Beş gün süresince; İran, Afganistan, Suriye, Sudan, Filistin, Gürcistan, Mısır, Ruanda, Somali, Pakistan, Yemen, Azerbaycan ve Afrika ülkelerinden öğrenciler, kendi kültürlerini tanıtmayı sürdürecek.

Futbol, voleybol, yüzme ve ayak tenisi müsabakalarının ödül törenlerinin gerçekleştirildiği DÜFest 2024'te; DÜFEST Panayırı'nın yanı sıra, İzci Grubu Topluluğu ve Dağcılık Topluluğu gösterileri ile halk oyunları gösterileri de etkinliklere renk kattı. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konserleri ile daha eğlenceli hale gelen organizasyonda, Dilara Uysal müzikal yeteneklerini sergilerken, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Sanat Müziği Korosu da musiki dolu anlar yaşattı.

DJ Ali Hakan Eren'in sahne performansı ile devam eden DÜFest 2024 Öğrenci Festivali'nin ikinci günü, Seyfi Demir'in ilgi ve beğeniyle takip edilen konseri ile sona erdi. Düzce Üniversitesi öğrencileri, final sınavları öncesinde ve güzel ilkbahar mevsiminde hem eğlendi hem de moral depolayarak kampüs yaşamının tüm güzelliklerini yaşama olanağı buldu. - DÜZCE