- Dowd Sendromlu çocuğun polis atıyla imtihanı

ADANA - Adana'da Polis Haftası nedeniyle Atlı Polis Grup Amirliğine gelen özel bireylerden down sendromlu bir çocuğun ata havuç yedirmeye çalışması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. Yıl dönümü nedeniyle özel bireyler Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliğini ziyaret etti. Bahçede düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis üniforması giyen özel çocuklar ve aileleri katıldı. İlk olarak polis ekiplerinin kullandığı araçlara binen daha sonra atlı birliklerin atlarını seven çocuklar, alana gelen İnci'ye de çiçek takdim etti. Down sendromlu bir çocuk ise ata havuç yedirmek istedi. Once polis eline aldığı havucu ata yedirdi. Daha sonrada çocuğa havuç verip yedirmesini istedi. Ancak çocuk çekinip havucu veremeyince ortaya farklı görüntüler çıktı.

Kendisine sarılan çocuklarla uzun süre sohbet eden Emniyet Müdürü İnci, "Bu hafta, polis haftası. Bugün müstesna çocuklarımız, özel çocuklarımız, bizi ziyarete geldiler. Onlarla biz daha güçlüyüz ve mutluyuz. Çünkü bu canlarımız geleceğin polisleri olacak. Bunlar bizim çocuklarımız ve bizlere her daim güç katacaklar. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için başta öğretmenlerine, ailelerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından sona erdi.