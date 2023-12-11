Diyarbakır'da İsrail saldırılarına karşı grev başladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridindeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyada küresel grev başladığı gibi Diyarbakır'da da esnaf kepenk kapattı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridindeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyada küresel grev başladığı gibi Diyarbakır'da da esnaf kepenk kapattı.

#StrikeForGaza etiketiyle dünya genelinde başlatılan bir günlük 'Küresel Gazze Grevi'ne Diyarbakır'daki bazı esnaf da destek verdi. Bu çerçevede Diyarbakır'da da bazı esnaf kepenk kapattı.

Esnaf, "Tüm dünya genelinde Gazze için yapılan greve işletme olarak katıldığımızdan dolayı 11 Aralık günü kapalıyız" yazılı kağıdı kepenk üzerine asarak greve destek verdi. - DİYARBAKIR