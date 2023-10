Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Trabzon'da açılışlara katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesinde Çaykaralı Hacı Hasan Efendi Külliyesi, Trabzon Üniversitesi'nde ise Fatih Sultan Mehmet Camii ve Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş'ın ilk olarak teşrif ettiği Yeşilyalı Mahallesi Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu açılış programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk ve çok sayıda davetli katıldı. Törenini açılış konuşmasını Arsin Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Özdemir yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Trabzon'a muhteşem bir eser olarak kazandırılan Hacı Hasan Efendi Kuran Kursu'nun açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bizlere bu fırsatı bahşeden Yüce Allah'a Hamdüsena ediyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunması, okutulması, doğru bir şekilde anlaşılıp ona göre ibadet edilmesi, Peygamber'in Efendimizin önderliğinde başlamıştır ve elhamdülillah bugün de bu güzel davranış günümüzde de güçlenerek devam etmektedir. 'Kur'an'ı çok okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet günü okuyan kimselere şefaat eder' ve yine 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir' diye buyurmuştur; Peygamber Efendimiz Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz Kur'an kursuna adı verilen Trabzon'umuzun ve Solaklı vadisinin yetiştirdiği müstesna din alimlerinden Hacı Hasan Efendi de ömrünü Kuran okuyarak ve okutarak geçirmiş bir büyüğümüz. Belki gençler bilmezler asma cumhuriyet tarihinin önemli din alimlerinden bir tanesidir. Yaptığı konuşmayla bizleri duygulandıran Vakıf Başkanı Ahmet Özdemir hocamızın da hocasıdır. Dolayısıyla Hacı Hasan Efendiye bu vakıf tarafından gösterilen bu vefa her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Ardından Trabzon Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Camii ve Gençlik Merkezi'nin açılış törenine geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Cami inşa etmek ya da var olan camileri koruyup yaşatmak, Yüce Allah'a samimi kul olmanın bir tezahürüdür. Peygamber efendimiz de 'bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü'min olduğuna şehadet edin' diye buyurmuşlardır. İnşa ettiğimiz her cami bu topraklara vurduğumuz yeni bir Türk-İslam mührüdür. İnşa ettiğimiz her cami birlik ve beraberliğimizin yeniden güçlü bir şekilde dile getirilmesidir. İnşa ettiğimiz her cami bu topraklarda barışın, hakkın, hukukun ve adaletin tesisi için atılmış önemli bir adımdır. ve inşa ettiğimiz her cami bir olduğumuzun, birlikte olduğumuzun, kardeş olduğumuzun kıyamete kadar süreceğinin göstergesidir. Bu muhteşem mabet şüphesiz burada inşa edilirken çok büyük gayretler gösterildi. Ölçülemeyecek yorgunluklar ortaya konuldu. Değerli rektör hocamın ve arkadaşlarının çok çabalarına şahit olduk. Zor zamanlardan geçildi ancak bugün burada muhteşem bir eser olarak vücut buldu. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu bakımdan camimizin ve adeta bir müştemilatı olan gençlik merkezinin vücut bulmasına katkı yapan değerli rektörümüz başta olmak üzere, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım programda yaptığı konuşmada, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu güzel haftada kutlu doğum haftasında, bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Müminler açısından camii hayatın ta kendisidir. Yalnızca Yüce Allah'ın huzurunda eğilmenin hazzını camide hissederler. Camii kişiye dini bir şuur kazandırır. İslam medeniyetinde camisiz hiçbir şehir mevcut değildir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Medine'ye varır varmaz sahabe efendilerimizle birlikte cami inşa etmişlerdir. Sözün özü cami şehrin ruhu olmuştur. Şu an açılışını yapacağımız bu camide emeği bulunan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada "Camilerimiz mihraplarıyla, kürsüleriyle, minberleriyle aynı zamanda bir eğitim yuvamızdır. Suffesiz cami bizim kabulümüz değildir. Onun için 90 bin camimizde hocalarımız ilmihal dersleriyle çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek herkese hizmet ediyorlar. Sadece cuma günü kürsülerdeki vaazlarıyla değil, cami dersleri ihdas ettik. Üniversitelerimiz, okullarımız, camilerimiz hikmetin merkezi, birbirini tamamlayan müesseselerdir. İnşallah namazlardan önce veya sonra bu camimiz de örnek bir eğitim yeri olacaktır. Okul öncesi eğitim çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurduğumuz 4-6 yaş arası Kuran kurslarında 1.5 milyon yavrumuzu ilim-irfanla donatmaya çalıştık. Trabzon Üniversitesinde bütün kardeşlerimizi, hocalarımızı ve mahalle sakinlerimizi Fatih Sultan Mehmet Camii'nde hep birlikte secde etmeye davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve davetliler hep birlikte açılış kurdelesi kestiler. Protokol üyeleri daha sonra birlikte öğle namazını eda ettiler. - TRABZON