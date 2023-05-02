Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Burdur'da yayaya çarpmamak için trafik lambası direğine çarpan araç hurdaya döndü

BURDUR - Burdur'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkan araç trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı burnu bile kanamadan çıktı.

Olay saat 19.05 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.D.'nin kullandığı 07 RC 334 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan kavşağa geldiği esnada karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkarak trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı burnu bile kanamadan çıktı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayakta tedavi sonrasında sürücü ve arkadaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılınca bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerinin ardından ağır hasar alan araç çekici vasıtası ile otoparka çekilirken sürücü ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü