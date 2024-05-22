Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibine Depremde Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Dicle Elektrik Arama Kurtarma (DAK) ekibine AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Diyarbakır'da 'Depremde arama kurtarma' eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen eğitim, hem teorik hem de uygulamalı olarak yapıldı. DAK ekibi, eğitim sonunda sertifikalarını alarak profesyonel arama kurtarma ekibindekiler statüsü kazandı.

AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı olarak tüm elektrik dağıtım şirketleri arasında akredite edilen ikinci ekip olan 81 kişilik DAK ekibinin 18 kişilik birinci grubu, 6 gün süren 'Depremde Arama-Kurtarma' eğitimini tamamladı. DAK ekibinin diğer üyeleri de toplam 3 grup halinde bu eğitimi almaya devam ediyor.

Eğitim sonunda profesyonelleştiler

DAK ekibi, AFAD yerleşkesinde teorik ve pratik olarak gerçekleşen eğitim süresince, olası bir depremde hasta, yaralı taşıma teknikleri, kirli çalışma ve temiz çalışma, enkaz kaldırma ve destekleme çalışmaları, tahkimat ile genel malzeme bilgisi konularında uzmanlarından eğitim aldı. Toplam 6 gün süren eğitimin ilk gününde katılımcılara ekip oluşumu ve lojistik konularında da bilgiler aktarıldı. Eğitimin uygulamalı gerçekleşen 5 günlük saha sürecinde DAK personeline malzeme tanıtımı ve malzemenin doğru kullanımı, enkaz, kırım, yıkım işlemleri ve enkazın desteklenmesi çalışmaları konusunda da kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim sonunda ise 18 kişilik DAK ekibi saha tatbikatı ve yazılı sınava tabii tutularak sertifikalarını aldı. DAK ekibi yaşanması muhtemel bir deprem durumunda arama kurtarma faaliyetlerinde profesyonel destek sağlayabilecek. - DİYARBAKIR