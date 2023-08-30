Devrek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü vatandaşların yoğun katılımı ile sakin bir şekilde kutlandı.

Devrek'te Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Bulvarı Hükümet Konağı önünde bulunan tören alanına çelenklerin sunulmasıyla başlandı. Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapıldı. Şiirler okundu. Buradaki programın sona ermesinden sonra ilçe protokolü tarafından kaymakamlıkça belirlenen şehitlik ziyaret edildi.

Düzenlenen törene; Devrek protokolünün yanı sıra, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK