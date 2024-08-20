Depremden etkilenen kentlerin Ticaret ve Sanayi Odaları Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi

Depremden etkilenen kentlerin Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanları, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip yardım istedi.

Adıyaman'da bir otelde düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Adıyaman Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman SMMMO Başkanı Aziz Çelik, Hatay SMMMO Başkanı Jale Marufoğlu, Malatya SMMMO Başkanı Serdar Böke, Kahramanmaraş, SMMMO Başkanı Abdullah Kalın, İskenderun SMMMO Başkanı İbrahim Kaynar, ATSO Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen oda başkanları adına bildiriyi okuyan Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Milletvekillerinden, bakanlardan ve hükümetten beklentilerini sıraladı.

Başkan Torunoğlu, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanımızın hayatını kaybetti, yüzbinlerce insanımızın çeşitli sebeplerle sakat kaldı ve sayısız insanımız yerinden yurdundan oldu. Acısı uzunca yıllar unutulmayacak yıkıma sebep olan depremler gerçekleşti. Deprem yaralarının en kısa zamanda sarılması hepimizin temennisi ve beklentisidir. Bu sebeple aşağıda açıklamaya çalıştığımız hususların deprem bölgesi şehirlerimizde hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Depremden etkilenen iller ve Bölgedeki Sanayici ve İş Dünyası ile Esnafımız adına taleplerimiz net ve açıktır. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri Ticaret ve Sanayi Odalarının Başkanları olarak üyelerimiz ve ilimiz için büyük fayda sağlayacağına inandığımız ortak önerilerimizin Hükümetimiz nezdinde dikkate alınması başlıca talebimizdir. Depremden en çok etkilenen il ve ilçelerde, hayat henüz normale dönmemiştir. Şartlar yeniden normale dönene kadar, esnaflarımız yeni iş yerlerine kavuşuncaya kadar mücbir sebep süresi mutlak suretle uzatılmalıdır. Hatay'da gerçekleştirdiğimiz ortak basın toplantısı sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mücbir sebep halinin uzatılması için gereken şartlar ve istenen bireysel başvuru şekli kafa karışıklığına yol açmaktadır. Mücbir sebep hali bu bölgede, kayıtsız şartsız uzatılmalıdır. Olağan dönemler için yayınlanmış yasa ve yönetmeliklerin, asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminin oluşturduğu sıkıntıları gidermesi beklenemez. Deprem ile birlikte yeni sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalıdır. Deprem illerine özel teşvik düzenlemeleri hayata geçirilmelidir. Deprem illerindeki küçük esnafa ve serbest meslek erbaplarına yeni finansman paketleri hazırlanmalıdır. Depremzede işletmelere SGK ve BAĞKUR prim muafiyeti olmalıdır. Depremin verdiği sorunların yanında işgücünde problem yaşayan işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler enflasyon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalıdır. Deprem bölgesindeki mükellefler için sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bölgemizdeki firmaların büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekte olup faaliyetini güç şartlar altında devam ettirmektedirler bu nedenle, deprem bölgesi şehirlerde Enflasyon düzeltmesi uygulaması yıllık ve ihtiyarı olmalıdır. kredi garanti fonu tarafından deprem bölgesinde kullanılan kredi faiz oranlarının yeniden değerlendirilmesi, uygun hale gelmesi gerekmektedir. Deprem illerindeki mükelleflerin KDV iade süreçleri hızlandırılmalıdır. Deprem illerinde zayi belgesi müracaatını yapamamış olan mükelleflere yeni bir ek süre tanınması, zayi olan defterlerin noter onayının yapılmasının sağlanması ve takdir komisyonlarının etkinliğinin arttırılması sağlanmalıdır. Deprem nedeniyle araçları hurdaya ayrılan vatandaşlarımıza, yeni araç alımlarında ÖTV ve KDV indirimi uygulanmalıdır. Rezerv alan dışında kalan imarlı parsellerin yerinde dönüşümü için verilen 750 bin TL hibe 750.000 TL kredi ödemesi günümüz enflasyonist ortam ve deprem etkisiyle oluşan ekonomik şartlar gibi nedenlerden ötürü yetersiz kalmaktadır. Destek tutarları mutlak surette güncellenmelidir. Ek ihtiyaç duyulan nakit desteği için uygun faizli banka kredileri devreye sokulmalıdır. İnşaat sektöründe İşgücü göçü yaşanması sebebiyle oluşan maliyet artışları SGK prim muafiyeti ile desteklenmelidir. Damga Vergisi, Emlak Vergisi, MTV, ÇTV, Harç, Ücret vb. Mali Yükümlülükler belli bir süre alınmamalı veya indirimli uygulanmalıdır. Deprem İllerinde Bulunan Mükellefler ile burada yeni yatırım yapacak müteşebbisler için Amortisman Oranları yüzde 50 artırımlı uygulanmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN